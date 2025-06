Monitor MSI 27″ imperdibile con il prezzo Amazon: costa poco più di 150€

Il monitor 27″ MSI Pro MP275 E2 è in grado di offrire un’eccellente esperienza d’uso grazie a una serie di caratteristiche tecniche che lo rendono perfetto per un utilizzo giornaliero. Siete in possesso di un dispositivo che non è più in grado di offrire un’adeguata efficienza? Se la risposta è sì, questo modello MSI è perfetto per voi e viene offerto con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Un’eccellente esperienza viene garantita dalla presenza di un ampio pannello IPS da 27 pollici con risoluzione FHD 1920 x 1080. Tra i punti di forza non passa inosservato il design PerfectEdge che va ad eliminare dunque le cornici su tutti i lati. Oltre a ciò, l’esperienza visiva viene ottimizzata, diventando più fluida, grazie alla frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Monitor MSI Pro MP275 E2: i dettagli

MSI è stato in grado di lanciare sul mercato un monitor eccellente sotto diversi aspetti. Non a caso infatti, il Pro MP275 E2 è in grado di supportare una gamma cromatica ricca di colori mentre la luminosità è 300 nit e rapporto di contrasto di 1500:1.

I punti di forza di questo monitor non solo solo questi poiché l’obiettivo del costruttore è stato quello di progettare e realizzare un accessorio eccellente. Proprio per questo motivo, questo monitor offre anche la funzione dedicata al comfort visivo. Nello specifico, dunque, è presente la soluzione MSI EyesErgo, che include la tecnologia certificata TÜV Rheinland Eye Comfort, ma anche il software Eye-Q Check per prevenire l’affaticamento degli occhi durante l’uso prolungato.

Utilizzo e montaggio del tutto semplici dato che anche in questo caso il costruttore ha pensato al meglio. Il monitor è infatti dotato di supporti VESA da 100 mm per il montaggio a muro o su braccio. Non manca la possibilità di regolare il supporto per poterlo posizionare in base alle esigenze di ciascun utente. Oggi è possibile acquistare il monitor MSI Pro MP275 E2 a soli 169,60 euro.