Citroën C3 domina il mercato italiano con un successo continuo

Con 3.232 unità immatricolate a maggio 2025, la Citroen C3 è stata l’auto a benzina più venduta in Italia. Un risultato che non sorprende, considerando l’andamento positivo fin dall’inizio dell’anno. Nei primi cinque mesi, le vendite totali hanno toccato quota 23.356. La sua ascesa nel settore B-SUV è stata costante, superando rivali storiche per affidabilità e convenienza.

Citroen C3: una serie completa per una clientela eterogenea

Oltre al dominio nel settore benzina, anche la Citroen e-C3 ha saputo imporsi nel mondo delle auto elettriche. A maggio si è infatti classificata terza tra le BEV più vendute. Nel periodo gennaio-maggio ha addirittura superato la maggior parte dei concorrenti, posizionandosi seconda solo alla Tesla Model 3. Il mercato italiano mostra un forte interesse verso soluzioni elettriche compatte e accessibili, e la eC3 ne è una testimonianza chiara. La sua autonomia di 320km e un prezzo di partenza competitivo la rendono la scelta ideale per chi vuole passare all’elettrico senza spendere troppo.

La versatilità della gamma C3 è uno dei punti di forza principali del modello. Citroen ha puntato su tre alimentazioni per soddisfare esigenze molto diverse tra loro. Il motore termico da 1,2 litri turbo, con 100CV e cambio manuale a sei rapporti, rappresenta la scelta tradizionale. L’opzione mild hybrid utilizza lo stesso motore-termico. Esso però è abbinato a un sistema elettrico da 29CV integrato nella trasmissione automatica a sei marce, per una potenza complessiva di 110CV. In città è possibile procedere anche in modalità totalmente elettrica, ma solo per brevi tratti e a velocità più ridotte.

Il modello elettrico puro, la e-C3, completa l’offerta. Con una batteria da 44kWh e una potenza di 113CV, offre un’esperienza di guida silenziosa e a zero emissioni. Anche i prezzi sono un punto di forza. Si parla infatti di 15.900€ per la versione a benzina, 20.550€ per la ibrida e 23.900€ per quella elettrica.