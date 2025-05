Tesla Model 3: cinque stelle nei crash test Euro NCAP

Euro NCAP ha finalmente rivelato i risultati degli ultimi di crash test. Il nuovo lotto è stato tra i più completi e significativi dell’anno. Nel gruppo analizzato spiccano modelli iconici e novità assolute. Tra questi, Tesla Model 3, Audi A5 PHEV, Toyota C-HR PHEV, Volkswagen Tayron e Voyah Courage, tutti giudicati con il massimo punteggio. Il nuovo Model 3 ha brillato: 90% nella protezione degli adulti, 93% per i bambini, 89% per gli utenti vulnerabili e 87% nei sistemi di assistenza. Un risultato che pochi riescono anche solo ad avvicinare. Euro NCAP ha confermato che l’elettrica americana domina ogni categoria. Anche la Audi A5 PHEV 2024 ha ottenuto 5 stelle con un equilibrio notevole: 87% adulti, 88% bambini, 78% utenti vulnerabili e 77% nei dispositivi di sicurezza. Non da meno la Toyota C-HR PHEV, che ha mostrato solide performance in tutte le aree testate.

Peso e dimensioni sotto accusa nei crash test

Il dato che preoccupa? Il peso crescente delle auto nei crash test. Secondo Euro NCAP, negli ultimi dieci anni il peso medio dei veicoli è aumentato di 100 kg. La colpa? SUV sempre più diffusi, in crescita fino al 54% delle vendite europee nel 2024, e la transizione elettrica. Questo incremento non è solo un dettaglio tecnico. Ha un impatto diretto sulla sicurezza stradale e sulle emissioni. La discussione è ormai pubblica: è possibile che auto più grandi e pesanti siano davvero più sicure? Anche modelli come Ford Tourneo Custom (anche elettrico), KIA EV3, Opel Grandland, Peugeot 3008 e 5008 e Volkswagen Transporter hanno ottenuto 4 stelle, segnalando buoni livelli generali ma senza eccellenze assolute.

Tra tutte, la Dacia Bigster è quella che ha lasciato l’amaro in bocca. Solo 3 stelle per la nuova arrivata, con risultati inferiori nelle aree più cruciali. La protezione degli adulti si ferma a 69%, quella per utenti vulnerabili scende al 60%, mentre i sistemi di assistenza ottengono appena 57%. Ma è accettabile un simile livello nel 2024? I dati parlano chiaro. Considerando il livello di tecnologia esistente nelle auto, ogni numero pesa ancor di più.