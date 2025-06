ChatGPT ora parla come un umano nella modalità vocale avanzata

È arrivato un nuovo aggiornamento che piacerà molto agli utenti che utilizzano sistematicamente ChatGPT. Per quanto riguarda le conversazioni vocali, ecco infatti un miglioramento netto: ora l’intelligenza artificiale parla come se fosse un vero essere umano, con lo scambio di battute che avviene proprio come se dall’altro lato ci fosse una persona in carne ed ossa.

I miglioramenti non si limitano alla rapidità della risposta (con una latenza media intorno ai 320 millisecondi), ma toccano la sfera emozionale. ChatGPT infatti ora può rispondere con un tono molto più naturale e dando un’inflessione più reale a tutte le sue frasi, peraltro con delle pause umane al 100%. Anche simulare delle emozioni gli riuscirà molto più semplice.

Traduzione vocale continua e assistente potenziato

Tra le funzionalità inedite, una delle più apprezzate è la traduzione in tempo reale. Dopo aver dato il comando iniziale, ChatGPT è in grado di tradurre automaticamente l’intera conversazione vocale, senza la necessità di ripetere istruzioni. Questo aggiornamento si dimostra particolarmente utile in ambiti professionali, turistici e didattici, dove l’uso simultaneo di più lingue è frequente. In prospettiva, potrebbe rappresentare una valida alternativa ad app dedicate alla traduzione vocale.

OpenAI ha chiarito che queste funzionalità avanzate sono riservate agli utenti con abbonamento a pagamento, ma rientrano in una strategia più ampia: quella di trasformare ChatGPT in un super assistente AI entro la metà del 2025. Un obiettivo ambizioso che punta a estendere le competenze dell’AI su fronti molto diversi, dalla gestione della posta elettronica al supporto per attività complesse.

Nonostante i progressi, alcune limitazioni restano. In certe circostanze si possono ancora notare fluttuazioni nel tono, leggere incoerenze nella qualità sonora o suoni fuori contesto, come rumori ambientali simulati o effetti simili a pubblicità. Si tratta però di problemi sporadici, che OpenAI dichiara di voler risolvere con i prossimi aggiornamenti.

L’impressione generale è che la voce di ChatGPT stia diventando uno strumento sempre più credibile e coinvolgente, portando l’interazione uomo-macchina verso una nuova fase evolutiva.