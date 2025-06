Apple Vision Pro: le novità in arrivo con visionOS 26

Apple sta presentando le novità offerte dagli aggiornamenti dei suoi sistemi operativi. La presentazione è avvenuta durante la WWDC 2025. In occasione di tale evento Cupertino ha presentato visionOS 26, una delle evoluzioni più significative del suo sistema operativo per Vision Pro. Tale aggiornamento segna un passo decisivo verso un futuro in cui il digitale e il reale si fondono con una naturalezza mai vista prima. Il sistema è stato arricchito con funzionalità che rendono l’interazione più personale, immersiva e versatile. Spaziando dalla personalizzazione visiva alle nuove potenzialità per sviluppatori e professionisti. Una delle innovazioni più evidenti riguarda i widget. Non si tratta più di semplici elementi 2D su uno schermo, ma di oggetti tridimensionali che si possono collocare nello spazio circostante. L’orologio, il calendario, le previsioni meteo o una galleria fotografica preferita possono ora essere “ancorati” nella realtà.

Apple Vision Pro: le novità offerte dal prossimo aggiornamento visionOS 26

L’aggiornamento investe anche le Personas, le rappresentazioni digitali degli utenti nel mondo virtuale. Con visionOS 26, tali avatar appaiono più realistici che mai. L’utente può ora vedere il proprio alter ego anche di profilo e scegliere tra centinaia di accessori durante la configurazione. Dal punto di vista degli sviluppatori, visionOS 26 apre nuove frontiere. Le nuove API permettono la realizzazione di esperienze complesse in ambiti professionali, educativi e creativi. È stato anche introdotto un meccanismo sicuro per l’uso condiviso dei dispositivi Vision Pro in ambienti aziendali. Con impostazioni utente sincronizzabili tramite iPhone, semplificando il passaggio da un visore all’altro. Inoltre, il visore consente di sbloccare direttamente l’iPhone e rispondere alle chiamate senza bisogno di altri dispositivi.

Tra le novità c’è anche una maggiore integrazione tra utenti Vision Pro. Ora è possibile vivere esperienze condivise nella stessa stanza, come guardare film o partecipare a riunioni collaborative. FaceTime mantiene il suo ruolo chiave, facilitando la comunicazione tra utenti fisici e virtuali in modo fluido. Per quanto riguarda l’intrattenimento, il supporto nativo ai contenuti a 180° e 360° delle videocamere GoPro, Insta360 e Canon espande notevolmente le possibilità visive. Inoltre, l’arrivo della compatibilità con i controller PlayStation VR2 Sense porta il gaming a nuovi livelli.

E non è tutto. Apple ha collaborato con Logitech per lanciare Muse. Si tratta di un dispositivo di input spaziale progettato per aumentare la precisione nelle applicazioni collaborative. Tale accessorio punta a migliorare le interazioni in ambienti di lavoro ibridi e nelle app creative, come Spatial Analogue.

La nuova funzione Look to Scroll consente di scorrere pagine e contenuti con il semplice movimento degli occhi. Anche Safari viene aggiornato con il supporto a modelli 3D all’interno delle pagine web. Infine, ci sono novità anche riguardo l’interfaccia. A tal proposito, il nuovo Centro di Controllo permette un accesso rapido a funzioni chiave come la Modalità Viaggio, il Focus e la gestione del display virtuale del Mac.

L’aggiornamento sarà presto disponibile e includerà il supporto per nuove lingue. Tra cui italiano, francese, coreano, tedesco, spagnolo e giapponese. Ampliando così la portata dell’esperienza Vision Pro.