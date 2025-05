Apple TV+ sfida Netflix e Prime Video: arrivano grandi nomi tra film e serie TV

Apple TV+ sta optando per un cambio di strategia cinematografica, con l’obiettivo di puntare dritto e competere con Netflix e Prime Video. Il servizio dell’azienda di Cupertino infatti porterà titoli di alto livello ai suoi abbonati, introducendo veri capolavori destinati inizialmente anche al grande schermo del cinema, come nel caso di Wolfs. Questio film con George Clooney e Brad Pitt in poco tempo è diventato il film più visto di sempre sulla piattaforma. Lo stesso è avvenuto con The Gorge, che ha sfruttato la popolarità della serie Severance per ottenere il miglior debutto cinematografico dell’anno su Apple TV+.

Un calendario ricco di novità su Apple TV+

Apple TV+ ha già pianificato un calendario di nuove uscite che promettono di mantenere alta l’attenzione del pubblico:

Fountain of Youth (23 maggio) : un’avventura diretta da Guy Ritchie , con John Krasinski e Natalie Portman , che richiama lo spirito dei classici film d’azione come Indiana Jones .

Echo Valley (13 giugno) : un thriller con Julianne Moore e Sydney Sweeney , lanciato in streaming in una data simbolica, venerdì 13, per creare un’atmosfera di suspense.

F1 (27 giugno) : diretto da Joseph Kosinski , regista di Top Gun: Maverick , il film sarà distribuito nei cinema, anche in formato IMAX, prima di arrivare su Apple TV+.

Highest 2 Lowest (5 settembre): la quinta collaborazione tra Denzel Washington e Spike Lee, un noir moderno ispirato a un classico di Akira Kurosawa, con una strategia ibrida: due settimane in sala per l’eleggibilità agli Oscar, poi lo streaming.

Streaming come priorità per Apple TV+: ora cambia tutto per gli abbonati

Apple non ha abbandonato completamente l’idea di lanciare film in sala, come dimostra il progetto F1, ma la priorità è chiaramente lo streaming. In un mercato sempre più competitivo, questa strategia permette alla piattaforma di concentrarsi sulla distribuzione diretta, garantendo ai propri abbonati contenuti esclusivi senza i rischi legati al botteghino.