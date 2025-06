Xiaomi 16 rivoluziona la batteria degli smartphone, ecco come

Il nuovo Xiaomi 16, secondo i rumor più insistenti emersi in rete, dovrebbe integrare una batteria da 7.000mAh. Tale notizia, diffusa dal leaker cinese Digital Chat Station su Weibo, ha immediatamente acceso il dibattito tra appassionati e addetti ai lavori. Non è la prima volta che si parla di un valore così alto. In effetti già in passato si era ipotizzato un passaggio oltre i 6.500mAh, poi si era scesi a 6.800. Ora però, sembra proprio che Xiaomi punti ancora più in alto.

Potenza e fotografia: Xiaomi stupisce su tutti i fronti

Il dato sorprende soprattutto se si considera che i dispositivi della serie 16 continueranno a mantenere dimensioni contenute. Infatti il display dovrebbe attestarsi tra i 6,3 e i 6,39”, un formato compatto rispetto a molti concorrenti attuali. In confronto, il precedente Xiaomi 15 offriva già una buona autonomia con 5.240mAh, ma un aumento di oltre il 33% in una sola generazione è notevole. La chiave di questa crescita risiede nella nuova tecnologia Si-C. La quale consente di aumentare la densità energetica delle batterie mantenendo inalterati volume e peso. In parole semplici, più energia nello stesso spazio.

Non si parla però solo di autonomia. In quanto Xiaomi 16 sembra voler puntare al massimo anche in ambito fotografico e prestazionale. Il dispositivo dovrebbe integrare tre fotocamere posteriori da 50MP ciascuna. Nello specifico, una principale, una ultra-grandangolare e una tele. Il sensore principale sarà molto ampio (formato 1/1,3”), con prestazioni elevate anche in notturna. Si vocifera poi della presenza di una lente periscopica per lo zoom ottico, dettaglio non scontato su dispositivi compatti.

Sotto la robusta struttura dello smartphone ci sarà spazio per la prossima generazione di processori Qualcomm, probabilmente lo Snapdragon 8 Elite Gen 2. Il nuovo SoC promette di migliorare sensibilmente sia le prestazioni sia l’efficienza energetica. Per tutti gli interessati, il lancio del nuovo Xiaomi 16 è atteso nei prossimi mesi, forse già a settembre. Insomma, se le anticipazioni verranno confermate, ci troveremmo davanti a uno smartphone in grado di rivoluzionare letteralmente gli standard del settore. Più potenza, più autonomia, senza compromessi.