Truffa con dati personali e soldi rubati: ecco come fanno

Con la nuova truffa legata a Facebook tantissime persone hanno perso dati e soldi senza neanche rendersene conto in queste ultime ore. In base ci sono tutte le informazioni del caso, con il testo che è stato incollato proprio per far vedere agli utenti di fronte a cosa potrebbero ritrovarsi.

Truffa contro gli utenti: il problema questa volta riguarda l’account Facebook, fate molta attenzione

Le segnalazioni sono arrivate da più utenti in queste ore e riguardano una problematica ormai comune: una truffa che fingerebbe di segnalare agli utenti la violazione del loro account di Facebook. State tranquilli: non c’è nessuno che è entrato all’interno del vostro account, ma solo qualcuno che sta cercando di reperire i vostri dati per riuscire a farlo o magari per derubarvi. Il testo è scritto qui in basso e rappresenta l’esatta copia di quello che sta arrivando a tantissime persone in queste ore in Italia:

“Account Facebook

Comportamento di accesso insolito

Ciao [NOME DELLA VITTIMA],

Ti contattiamo per informarti che il tuo account Facebook è stato compromesso!

Per proteggere il tuo account e le tue informazioni personali, ti preghiamo di agire immediatamente per evitare che il tuo account venga disattivato entro 24 ore.

Inoltre, ti consigliamo vivamente di installare un software antivirus aggiornato sul tuo dispositivo il prima possibile, il quale aiuterà a rilevare e prevenire attività dannose.

Questi passaggi aiuteranno a proteggere il tuo account e le tue informazioni personali.

Contattaci se hai bisogno di assistenza con una di queste procedure.

Proteggi il tuo account ora“.

I problemi dunque possono essere davvero grandi quando si presentano messaggi di questo genere, visto che chiunque potrebbe crederci, anche chi si crede più esperto. Ricordiamo sempre di tenere a mente alcuni consigli fondamentali come quello di non cliccare assolutamente sui link presenti nel testo e di non scaricare diversi tipi di allegati che potrebbero presentarsi nella mail.