AI, realizzato un nuovo supercomputer denominato Doudna

Recentemente è stato realizzato un nuovo supercomputer chiamato Doudna per potenziare l’ AI e tutte le sue capacità nei veri settori. La macchina che è stata realizzata da Dell Technologies in collaborazione con Nvidia si trova in California e più precisamente a Berkeley. Secondo i progetti delle società, il supercomputer dovrebbe entrare in funzione entro il 2026 garantendo migliori prestazioni per l’ AI. Infatti in questo momento stiamo vedendo una crescita esponenziale per l’ intelligenza artificiale nei vari settori ed è per questo che è fondamentale un computer che riesca a gestire tutti i dati raccolti.

La particolarità del nuovo supercomputer sta nella sua progettazione oltre che alla sua potenza impressionante. Si stima infatti che possa addirittura superare di dieci volte quella del supercomputer del Lawrence Berkeley National Laboratory. Inoltre sono stati inseriti i nuovi chip Rubin di Nvidia che offrono alte prestazioni soprattutto dal punto di vista termico. Grazie a questi chip il progetto potrà essere replicato anche in altri centri di ricerca in modo da poter essere utilizzato anche da altre aziende.

AI, caratteristiche del supercomputer Doudna

Il governo statunitense non si è affidato a Hewlett-Packard Enterprice, interpellato per la creazioni di supercomputer, ma a Dell che si è distinta in questi anni nel mondo dell’ AI. Il supercomputer prende il nome da Jennifer Doudna, ricercatrice dell’ Università della California a Berkeley e co-inventrice della tecnica di editing generico CRISPR. Grazie a questo progetto si aprono nuove strade per la ricerca di sistemi all’ avanguardia in grado di essere impiegati in tutti i settori. Proprio per questo invenzioni del genere sono molto importanti soprattutto in un periodo in cui l’ intelligenza artificiale si sta sviluppando molto velocemente. Anche per Dell è stata una bella sfida da affrontare ma che ha segnato una grande evoluzione per l’ azienda.

Quindi sembra che presto sarà presente un supercomputer in grado di gestire tutta una serie di dati raccolti dall’ intelligenza artificiale per poter essere rielaborati e rispediti.