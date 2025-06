Smartphone vietati alle superiori? Ecco la nuova proposta

Il dibattito sull’uso degli smartphone nelle scuole torna al centro dell’attenzione. A tal proposito, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara è intervenuto sull’argomento. Ciò è avvenuto durante la trasmissione televisiva Cinque Minuti. Qui ha annunciato l’intenzione del governo di estendere il divieto dei dispositivi anche alle superiori. Al momento, infatti, la normativa prevede il divieto solo nelle scuole elementari e medie. Secondo quanto riferito dal ministro, gli esiti dei primi interventi restrittivi si sono rivelati positivi. La questione non si limita al contesto italiano. Allo stesso tempo, in Italia è in discussione una proposta di legge bipartisan che mira a vietare l’accesso ai social network per i minori di 15 anni. Un’iniziativa che, se approvata, potrebbe delineare un quadro normativo più ampio a tutela dei giovani.

Nuovo provvedimento per vietare gli smartphone nelle classi superiori

Inoltre, sembra che una proposta per estendere il divieto dell’uso dei cellulari a livello scolastico è stata presentata anche a Bruxelles. Come reso noto dallo stesso Valditara. Inoltre, l’idea avrebbe già suscitato l’interesse di alcuni Stati membri. Tra cui, Francia e Svezia.

Durante la stessa puntata televisiva, il giornalista Antonio Polito ha però sollevato alcune perplessità. Secondo lui, pur riconoscendo la gravità del problema, un approccio esclusivamente proibizionista rischia di non essere efficace nel lungo periodo. La sfida, ha spiegato, consiste piuttosto nell’educare i ragazzi ad un uso consapevole della tecnologia, piuttosto che vietarla.

Il governo, pur mostrando una direzione precisa, dovrà quindi confrontarsi con una realtà complessa. In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale sta rapidamente trasformando la società e la didattica, il tema dell’educazione digitale appare più centrale che mai. Basterà vietare gli smartphone per risolvere il problema? O sarà necessario affiancare a tale misura un vero percorso formativo sull’uso di tali strumenti? La risposta, probabilmente, sarà trovare il giusto equilibrio tra consapevolezza e autonomia degli studenti.