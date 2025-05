Microsoft rinnova Windows 11: l’intelligenza artificiale diventa protagonista

Non è più solo questione di aggiornamenti. Con i nuovi Surface e i PC Copilot+, Microsoft inaugura una fase del tutto nuova per Windows 11, puntando tutto sull’intelligenza artificiale. L’obiettivo? Offrire un sistema operativo in grado di adattarsi in tempo reale agli utenti, alle loro abitudini e necessità quotidiane. Il cuore di questa trasformazione è rappresentato dalle nuove funzionalità basate sull’AI. Le quali trasformano radicalmente il modo in cui interagiamo con il PC. Non si parla più solo di prestazioni, ma di assistenza continua, contesto, anticipazione.

Con Microsoft l’ ecosistema AI diventa sempre più esteso e integrato

Una delle innovazioni più interessanti riguarda il nuovo assistente intelligente integrato nelle Impostazioni. L’utente può semplicemente descrivere a parole ciò che vuole fare, e il sistema risponde con suggerimenti concreti o con l’azione richiesta già eseguita. “Controllare il PC con la voce” o “ingrandire il puntatore” diventano comandi immediati, senza dover cercare tra le opzioni. La funzione sarà inizialmente disponibile sui Copilot+ con chip Snapdragon, ma si estenderà anche ai processori AMD e Intel.

Non si tratta quindi di un’intelligenza passiva, poiché l’interazione diventa attiva e continua. Microsoft poi ha pensato anche alla creatività con aggiornamenti per Paint e Foto. Ora infatti si potranno creare sticker da un prompt testuale, regolare l’illuminazione di un’immagine, oppure selezionare oggetti su una tela e modificarli automaticamente.

Ma il vero salto avviene nel sistema nel suo insieme. Non solo Copilot diventa più veloce e reattivo, ma anche app fondamentali come File Explorer e Notepad ricevono strumenti AI avanzati. Si possono sintetizzare documenti, modificare immagini, generare testi o applicare formattazioni complesse. Il Narratore, pensato per utenti ipovedenti, ora descrive in dettaglio ciò che appare sullo schermo. Ad esempio riconosce oggetti, testi, colori. Insomma un’ evoluzione fondamentale per l’accessibilità.

Microsoft ha lavorato anche sul MicrosoftStore, che introduce l’AI Hub. Cioè una vetrina dedicata alle app basate su IA e ottimizzate per i Copilot+ PC. A tutto ciò si aggiunge la collaborazione con sviluppatori indipendenti che sfruttano le NPU per app musicali, grafiche o di produttività. Contribuendo così a rendere l’intero sistema Windows un ambiente sempre più intelligente, veloce e sicuro.