Optima Mobile, ritorna online super promo low cost

L’operatore telefonico virtuale Optima Mobile ha da poco aggiornato il suo catalogo online. Sul proprio sito ufficiale, infatti, l’operatore sta proponendo l’attivazione dell’offerta denominata Optima Super Mobile Smart. Quest’ultima è una delle offerte più a basso costo dell’operatore e arriva ad includere ogni mese una grande quantità di giga per navigare nonostante il suo prezzo contenuto. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Optima Mobile, ritorna disponibile l’offerta Optima Super Mobile Smart

A partire dalla giornata del 7 giugno 2025, l’operatore telefonico virtuale Optima Mobile ha deciso di far tornare una delle sue offerte di rilievo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata Optima Super Mobile Smart. Quest’ultima, rispetto all’edizione speciale che è stata disponibile qualche giorno fa, include ogni mese una minore quantità di traffico dati per navigare.

Si tratta nello specifico di 100 GB di traffico dati ogni mese, una quantità comunque giusta per navigare senza pensieri. Questi ultimi saranno validi per navigare con una connettività massima pari al 4G con una velocità massima pari a 60 mbps in download e fino a 30 mbps in upload. Oltre a questo, il bundle include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri.

Per avere a disposizione questo ricco bundle, gli utenti dovranno sostenere ogni mese un costo per il rinnovo molto basso pari a soli 4,95 euro al mese. A questo, gli utenti dovranno sostenere un costo per la scheda sim pari a 19,90 euro. Tuttavia, questo prezzo è valido presso i negozi autorizzati Optima. Per chi attiverà l’offerta sul sito ufficiale, invece, gli utenti dovranno pagare un costo scontato pari a soli 9,90 euro. L’offerta Optima Super Mobile Smart sarà disponibile all’attivazione sia dai nuovi clienti dell’operatore, sia da chi deciderà di attivare un nuovo numero sia da chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali.