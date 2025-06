Naughty Dog denuncia l’azienda “Naughty Cat” per copyright

È in corso una nuova disputa legale che coinvolge il settore gaming. Quest’ultima coinvolge Sony Interactive Entertainment riguardo la registrazione del marchio “Naughty Cat“. Un nome che ha attirato l’attenzione dei legali di Sony. Ciò a causa della sua somiglianza con lo storico brand “Naughty Dog“. La divisione di Sony famosa per aver creato giochi di culto. La società Naughty Cat Co. si occupa principalmente di giochi d’azzardo disponibili su App Store e promette vincite in denaro reale. Dunque, opera in un contesto del tutto distante da quello di Sony. Eppure, quest’ultima ha depositato una formale opposizione presso l’USPTO (United States Patent and Trademark Office), sostenendo che l’uso del nome “Naughty Cat” potrebbe generare confusione nei consumatori.

Naughty Dog al centro di una nuova disputa legale

La linea difensiva di Sony si fonda principalmente su due argomenti. In primo luogo, i legali evidenziano la coincidenza della parola “Naughty“, presente in entrambe le denominazioni. In secondo luogo, mettono in rilievo la similarità tra i termini “Dog” e “Cat“, sottolineando come possano evocare associazioni simili nella mente del pubblico.

Secondo Sony, tale presunta affinità potrebbe indurre gli utenti a ritenere che esista un qualche tipo di connessione commerciale tra le due aziende. Danneggiando così l’immagine e la reputazione costruite nel tempo dal proprio brand. Inoltre, viene messo in discussione il rischio che il nome “Naughty Cat” possa trarre vantaggio dal successo e dalla notorietà già consolidata di Naughty Dog.

L’ufficio marchi statunitense ha fissato una scadenza per la risposta da parte di Naughty Cat Co. Quest’ultima coincide con il prossimo 12 luglio. Se l’azienda non presenterà una difesa formale entro tale data, la richiesta di registrazione potrebbe essere respinta automaticamente. Assegnando la vittoria a Sony senza ulteriori procedimenti. Nel caso in cui, invece, la controversia dovesse continuare, si profilerebbe una lunga battaglia legale. Non resta che attendere e scoprire quale sarà la conclusione di tale questione.