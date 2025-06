Toyota scommette sull’elettrico negli Stati Uniti: sette nuovi modelli in arrivo

Toyota ha annunciato un’importante espansione della sua serie di veicoli elettrici negli Stati Uniti. In che modo? Con l’introduzione di ben sette nuovi modelli entro il 2027. Una mossa che rappresenta un passo importante nella strategia dell’azienda. La quale mira a rafforzare la sua presenza all’ interno del mercato nordamericano di auto a zero emissioni. Due di queste vetture saranno prodotti direttamente negli USA, beneficiando di batterie prodotte localmente. Un requisito fondamentale per accedere agli incentivi fiscali previsti dall’Inflation Reduction Act.

Toyota punta su una strategia multi-tecnologica per un futuro sostenibile

Tra i modelli già presentati figurano una versione aggiornata della bZ, con un’autonomia superiore ai 400km, e la nuova bZ-Woodland, un SUV compatto pensato per il mercato americano. In più, è prevista l’introduzione della C-HR completamente elettrica e due altre versioni a marchio Lexus, ovvero l’aggiornamento del SUV RZ e una nuova berlina ES . I dettagli sui restanti due veicoli elettrici sono ancora riservati. Ad ogni modo fonti vicine all’azienda suggeriscono che almeno uno sarà un SUV a tre file, probabilmente derivato dal concept “bZ Large SUV” presentato nel 2021.

Malgrado l’espansione nel settore dei veicoli elettrici, Toyota mantiene il suo approccio “multi-pathway”. Quest’ ultimo prevede l’offerta di diverse soluzioni tecnologiche per la mobilità sostenibile. Ciò include veicoli ibridi, plug-in hybrid, elettrici a batteria e a celle a combustibile a idrogeno . Modelli come la Camry e la RAV4 saranno disponibili esclusivamente in versione-ibrida. Ovvero utilizzando batterie agli ioni di litio e motori elettrici per ridurre le emissioni senza compromettere l’esperienza di guida.

Insomma, Toyota è pronta a farsi strada nel competitivo mercato dei veicoli elettrici. Un luogo in cui Tesla detiene una quota considerevole. Affiancata da altri produttori come General Motors, Hyundai e Kia che ampliano le loro offerte. L’ azienda punta però a distinguersi attraverso la diversificazione tecnologica e la produzione locale. Il tutto con l’obiettivo di offrire soluzioni di mobilità sostenibile accessibili e affidabili per una vasta tipologia di consumatori.