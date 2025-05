PlayStation Stars chiude i battenti: Sony ritira il programma fedeltà tra critiche e promesse per il futuro

La fine è fissata. PlayStation Stars terminerà ufficialmente il 2 novembre 2026. A comunicarlo è stata Sony attraverso un post pubblicato sul proprio blog ufficiale. Il programma fedeltà, pensato per premiare i giocatori con punti, collezionabili digitali e bonus in cambio della loro attività sulla piattaforma, non vedrà più un seguito nella sua forma attuale. La casa giapponese ha già bloccato le nuove iscrizioni e, per chi decide di disattivare il proprio account, non sarà più possibile accedervi di nuovo o recuperare i punti guadagnati.

Lanciato nell’estate del 2022, il programma non è mai riuscito a conquistare davvero il cuore della community. I premi risultavano spesso poco interessanti o eccessivamente difficili da raggiungere. Riscattare giochi completi o contenuti di valore richiedeva un accumulo di punti troppo elevato rispetto all’impegno richiesto. Questo ha inevitabilmente scoraggiato molte persone, che si sono rivolte ad alternative come i Microsoft Rewards, percepiti come più vantaggiosi e accessibili.

Sony propone una pausa strategica per ripensare il rapporto con la community

Sony ha comunque rassicurato i partecipanti. Nel senso che fino alla scadenza finale sarà possibile utilizzare i punti residui e riscattare i premi disponibili nel catalogo. Dal 23 luglio 2025 però non saranno più disponibili nuove missioni o altro ricompense. I giocatori potranno continuare a salire di livello solo fino a quella data, dopodiché non vi saranno ulteriori aggiornamenti.

Nonostante la chiusura, Sony però lascia intravedere un possibile ritorno del programma, magari in una forma rinnovata e più interessante. Nel messaggio ufficiale, l’azienda ha dichiarato di aver tratto molte lezioni dall’esperienza di PlayStation Stars. A tal proposito, lo studio delle preferenze dei giocatori ha spinto i vertici a considerare nuove modalità per rafforzare il legame con il pubblico. La strategia, dunque, cambia ma non viene accantonata del tutto.

L’obiettivo futuro sarà quello di creare un sistema di premi più intuitivo, apprezzato e accessibile. Concorrenza e aspettative sono alte, e Sony non può permettersi un altro passo falso in un settore in cui il coinvolgimento attivo dell’utenza è sempre più centrale. Il prossimo capitolo di questo programma potrebbe arrivare già nei prossimi mesi, ma per ora l’unica certezza è la sua imminente conclusione.