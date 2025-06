Nuova Nissan Leaf: la rivoluzione elettrica è pronta al debutto

Nissan si prepara a svelare la nuova generazione della Leaf. Ovvero la compatta elettrica che ha segnato l’inizio della mobilità a zero emissioni per il marchio giapponese. Dopo mesi di attesa, è finalmente arrivato un primo assaggio concreto della vettura. Online è apparso un video ufficiale che mostra, anche se per pochi istanti, la versione definitiva del nuovo modello. La presentazione completa è prevista entro la fine di giugno, ma il lancio commerciale si farà attendere ancora un po’. Infatti l’arrivo su strada è fissato per gli ultimi mesi del 2025.

Efficienza e comfort: le nuove priorità della Nissan Leaf

Il progetto della nuova Leaf fa parte della strategia di Nissan per l’elettrificazione della gamma. Si tratta della terza generazione del modello. Il quale è riuscito a conquistare il mercato con oltre 700 mila unità vendute in tutto il mondo. Un traguardo che, secondo Richard Candler, responsabile della strategia mondiale di prodotto, ha permesso all’azienda di comprendere a fondo le reali necessità dei clienti. Non a caso, l’obiettivo dichiarato di questa nuova versione è quello di rappresentare un’alternativa alle auto con motori a combustione.

Uno degli aspetti più curati del nuovo modello è l’efficienza aerodinamica. Grazie a interventi mirati su cerchi e specchietti, il coefficiente aerodinamico Cx scende a 0,25 nella versione destinata all’Europa. Per i mercati americani e giapponesi, il valore sarà invece pari a 0,26. Tutti numeri fondamentali per migliorare l’autonomia complessiva del veicolo. Anche se le specifiche tecniche non sono state ancora svelate, si parla di un’autonomia possibile fino a 600km con motorizzazioni elettriche a singolo propulsore.

Interessanti anche le novità interne, per un comfort sofisticato e tecnologie evolute. Impossibile non apprezzare il nuovo tetto panoramico con tecnologia elettrocromica, in grado di regolare la trasparenza con un semplice tocco. Questo sistema elimina le tendine parasole e contribuisce ad ampliare lo spazio verticale, in particolare nei posti posteriori. Il vetro trattato con uno speciale rivestimento riflettente riduce poi l’esposizione al sole, mantenendo una temperatura più piacevole all’interno della vettura.