Motorola Moto G85 a prezzo incredibile: oggi -46% su Amazon

Uno degli smartphone più richiesti e desiderati della fascia medio-bassa degli ultimi anni, è sicuramente il Motorola Moto G85, dispositivo che si avvicina al pubblico mettendo sul piatto una serie di specifiche tecniche comunque di tutto rispeto.

Le sue dimensioni sono leggermente inferiori alla media, raggiungendo 161,91 x 73,06 x 7,59 millimetri con un peso di 173 grammi. E’ uno smartphone che può essere facilmente trasportato ovunque si desideri, sebbene comunque il suo display sia da 6,67 pollici di diagonale con risoluzione di 1080 x 2400 pixel, un P-OLED con densitòà di 395 ppi e refresh rate che si ferma a 120Hz (è protetto con Gorilla Glass 5).

Motorola Moto G85: un prezzo bassissimo oggi su Amazon

Risparmiare sull’acquisto di Motorola Moto G85 è davvero semplicissimo, solo per pochi giorni gli utenti si ritrovano a poter approfittare di uno dei migliori sconti di sempre: risparmio del 46% completamento automatico sul listino iniziale di 329,90 euro, in questo modo il valore finale da sostenere per il suo acquisto sarà di 177,90 euro. Lo potete ordinare subito qui.

Spendere poco sull’acquisto di uno smartphone non vuol dire non poter godere di un buon comparto fotografico, difatti nella parte posteriore di questo modello si possono tranquillamente trovare due sensori altrettanto interessanti: principale da 50 megapixel, seguito a ruota da un secondario da 8 megapixel, capace di realizzare ottimi scatti fotografici. Spostandoci invece anteriormente, il sensore è da 32 megapixel con apertura F2.4. La registrazione video, se interessati, raggiunge un massimo in FullHD a 30fps.

Per quanto riguarda la batteria, il componente si ferma a 5000mAh, un quantitativo che a tutti gli effetti possiamo ritenere più che bilanciato per la tipologia di prodotto, ma che nel complesso riesce a garantire una buona autonomia generale.