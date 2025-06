Amazon: presto saranno i robot a consegnare?

Amazon continua a lavorare per espandere il proprio ecosistema. In particolare, sta portando avanti un importante progetto che potrebbe rivoluzionare le sue consegne. Tutto ha avuto inizio con la sperimentazione di robot umanoidi. Quest’ultimi capaci di consegnare gli ordini direttamente alla porta di casa. L’iniziativa, resa nota da The Information, prevede la creazione di un sistema di distribuzione in cui tali robot, con intelligenza artificiale, verranno trasportati nei quartieri residenziali a bordo di furgoni elettrici Rivian. Giunti a destinazione, i robot scenderanno in automatico dal veicolo per completare il tratto finale della consegna.

Amazon: consegne con robot umanoidi

Tra i modelli che Amazon sta testando c’è Digit, sviluppato dalla statunitense Agility Robotics. Quest’ultimo è stato già sperimentato nei magazzini del colosso. A lui si affianca anche un altro robot proveniente dalla cinese Unitree, dal costo di circa 16.000 dollari. Entrambe le unità vengono addestrate per acquisire la capacità di agire in modo autonomo. Ed anche affrontare le sfide dell’ambiente reale, con l’obiettivo finale di creare un sistema di consegna completamente automatizzato.

A dimostrazione della serietà con cui l’azienda e-commerce sta sviluppando il progetto, è quasi ultimata a San Francisco una struttura interna dedicata all’addestramento dei nuovi “fattorini” automatizzati. Il centro è stato allestito con un percorso a ostacoli. Qui i robot possono imparare a interagire con gli elementi tipici dello spazio pubblico in modo efficace e sicuro.

I test in corso a San Francisco potrebbero fare da apripista a una sperimentazione su scala più ampia. Ciò soprattutto se i risultati si dimostreranno positivi. È importante sottolineare che tale nuova frontiera tecnologica solleva anche interrogativi significativi. Quest’ultimi vanno dalla sicurezza all’impatto sull’occupazione, passando per la reale affidabilità di tali sistemi in scenari urbani complessi. Oltre tali dubbi, per Amazon si tratta di un’opportunità per affrontare le crescenti sfide della distribuzione globale e rafforzare ulteriormente la sua posizione nel settore.