WhatsApp: questo messaggio può lasciarvi senza un soldo

Purtroppo per noi tutti al giorno d’oggi usare WhatsApp non è più sicuro come una volta, l’motivazioni dietro questo problema sono legate ad un uso sconsiderato che alcuni utenti fanno della nota piattaforma di messaggistica, come avrete intuito da soli stiamo parlando dei truffatori che ormai da diverso tempo sfruttano la nota piattaforma di messaggistica per inscenare truffe davvero molto pericolose ai danni degli utenti comuni, i truffatori infatti sfruttano la nota applicazione dal momento che quest’ultima consente loro di contattare molte più persone rispetto alle normali metodologie per comunicare.

L’obiettivo dei truffatori è rimasto sempre lo stesso, riuscire ad ottenere informazioni sensibili sulle loro vittime da poter utilizzare a proprio vantaggio, tra gli elementi preferiti ovviamente spiccano i codici di accesso bancari che vengono ovviamente sfruttati per derubare la vittima direttamente dal proprio conto corrente, svuotandolo da tutti i risparmi contenuti dal suo interno.

Qui in Italia di recente è esplosa una nuova truffa che utilizza WhatsApp e utilizza anche le videochiamate presenti all’interno dell’applicazione, scopriamo insieme come funziona il tutto nel dettaglio, in modo da poterci difendere come si deve, tenendo al sicuro i nostri risparmi.

Truffa davvero molto pericolosa

La truffa di cui parliamo oggi sta colpendo davvero moltissimi italiani e si presenta alla propria vittima come un semplice messaggio che viene inviato dai truffatori spacciandosi per la sua banca, all’interno di questo messaggio i truffatori avvisano l’utente della necessità impellente di recapitare una comunicazione davvero molto urgente, tale comunicazione però può essere consegnata solo attraverso una video chiamata per ragioni di sicurezza, ciò farà abbassare la guardia alla vittima che accetterà le istruzioni e in seguito attiverà la condivisione dello schermo per poi effettuare il login all’interno della propria pagina Internet banking, ciò comprometterà definitivamente il suo conto corrente consentendo ai truffatori di svuotarlo in pochi secondi.