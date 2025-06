Iliad

In un intervento pubblicato su LinkedIn, l’amministratore delegato di Iliad Italia, Benedetto Levi, ha denunciato con forza la crescente ondata di truffe telefoniche e messaggi ingannevoli che ogni giorno colpiscono migliaia di utenti. L’operatore si è fatto portavoce di una posizione netta: queste pratiche non sono semplicemente un problema di telemarketing invasivo, ma veri e propri atti di criminalità organizzata.

Campagna di sensibilizzazione contro le frodi

Iliad lancia un messaggio chiaro: “Questo non è telemarketing, è criminalità“. La campagna nasce con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini e promuovere una maggiore consapevolezza su messaggi fraudolenti che spesso si presentano come offerte di operatori telefonici, inclusa Iliad stessa. Secondo Levi, è urgente distinguere tra attività di vendita legittime e pratiche scorrette e pericolose che mirano a rubare dati personali o attivare servizi non richiesti.

Il punto di partenza del post è un messaggio ricevuto personalmente da Levi, spacciato per un’offerta di Iliad. Il testo in questione – che invitava l’utente a chiamare un numero per ottenere una promozione – era un chiaro tentativo di truffa. Questo episodio ha spinto l’AD a rompere il silenzio e chiedere con forza un’azione collettiva.

Levi ha sottolineato che gli operatori da soli non possono fermare queste pratiche. È necessario un lavoro congiunto con autorità competenti, in particolare il Garante per la privacy e l’AGCOM, per rafforzare le misure di prevenzione e tracciamento. La diffusione di SIM intestate a soggetti fittizi, utilizzate per inviare SMS truffaldini, è uno dei punti più critici da affrontare.

L’amministratore delegato di Iliad invita tutti gli attori del settore, inclusi concorrenti, istituzioni e associazioni di consumatori, a unirsi in un fronte comune contro le truffe. L’obiettivo non è solo proteggere i clienti, ma difendere la credibilità del mercato e contrastare una rete criminale che si evolve costantemente.

Iliad rinnova il proprio impegno verso trasparenza, sicurezza e rispetto dell’utente. L’azienda promuove l’educazione digitale e invita gli utenti a segnalare messaggi sospetti, evitare di cliccare su link non ufficiali e verificare sempre la provenienza delle comunicazioni. Sul proprio sito ufficiale, Iliad mette a disposizione strumenti per il riconoscimento delle truffe e per la protezione dei dati personali.