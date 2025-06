BOE contro Samsung: scontro in tribunale

Samsung Display e BOE tornano a fronteggiarsi in una nuova battaglia legale. Dopo le due denunce presentate da Samsung contro BOE, la prima nel novembre 2023, la seconda nell’aprile di quest’anno, la compagnia cinese ha deciso di passare al contrattacco. Secondo quanto riferito dal quotidiano specializzato sudcoreano TheElec, BOE ha avviato negli Stati Uniti una controcausa dal valore miliardario. In quanto sostiene che Samsung abbia infranto quattro brevetti fondamentali per la tecnologia UDC (Under Display Camera), elemento fondamentale nei moderni smartphone pieghevoli.

Tecnologie OLED al centro di una guerra lunga e silenziosa tra BOE e Samsung

Nel dettaglio, BOE accusa la rivale di aver utilizzato senza autorizzazione tecnologie brevettate in America, riferite a pannelli e substrati per display OLED. I brevetti interessati,tra cui il numero 11,037,994 e altri tre depositati tra il 2023 e il 2024, riguardano metodi di produzione e strutture specifiche che, secondo l’azienda, sarebbero state implementate nei più recenti modelli della serie Galaxy Z Fold. Nonostante la gravità delle accuse, è improbabile che la vicenda abbia ripercussioni a breve termine sulla linea di prodotti di Samsung, i cui nuovi modelli, tra cui il GalaxyZ Fold 7 e il Flip7, sono attesi a breve per l’annuale evento estivo GalaxyUnpacked.

Nel mondo della tecnologia, le aule dei tribunali sono diventate veri e propri campi di battaglia. BOE sembra voler consolidare la propria posizione a livello mondiale anche attraverso il ricorso alla giustizia. Non è un caso che questa causa arrivi dopo le azioni legali intentate da Samsung, che aveva accusato l’ azienda sopracitata non solo di violazioni brevettuali, ma anche di aver attratto illegalmente ingegneri e specialisti della compagnia sudcoreana.

Per ora, la disputa resta confinata alla sfera giudiziaria. I tempi della giustizia, specialmente in ambito brevettuale, sono lunghi, ci vorranno anni prima di una sentenza definitiva. Nel frattempo, il mercato continua a evolversi, spinto dalla domanda crescente di dispositivi pieghevoli e da un’innovazione sempre più competitiva.