Nothing

Nothing amplia il proprio catalogo di dispositivi audio con un nuovo prodotto. Si tratta delle cuffie Nothing Headphone 1, il primo modello over-ear del marchio, confermato ufficialmente da Carl Pei, fondatore dell’azienda. Le prime immagini e alcune informazioni tecniche anticipano un lancio imminente, anche se non è ancora stata fissata una data ufficiale.

Headphone 1: le prime cuffie over-ear di Nothing sono realtà

Dopo settimane di indiscrezioni, Nothing ha confermato lo sviluppo delle Headphone 1, prime cuffie over-ear nella storia dell’azienda. Il design riprende l’estetica trasparente già adottata in altri dispositivi Nothing, come gli auricolari Ear (1), (2) e (a). Anche se l’immagine diffusa da Pei mostra solo il profilo superiore dell’archetto, si nota chiaramente la struttura semi-trasparente, elemento distintivo del marchio.

La conferma è arrivata attraverso un post su X (ex Twitter), nel quale Pei ha condiviso un’immagine teaser accompagnata dalla scritta “Head(phones) 1”. Nessuna specifica tecnica è stata ancora annunciata in via ufficiale, ma la scelta di anticipare il prodotto fa pensare a un lancio vicino.

Le Nothing Headphone 1 sembrano puntare su un’estetica coerente con il resto della gamma del brand. I dispositivi Nothing si distinguono per un uso marcato della trasparenza e delle forme pulite, che suggeriscono tecnologia senza orpelli. Le cuffie mostrano una costruzione leggera, con finiture che sembrano in plastica trasparente e metallo.

Il teaser non mostra né i padiglioni né i comandi, ma è probabile che la superficie laterale integri comandi touch o fisici, in linea con quanto proposto dalla concorrenza nel segmento over-ear. Resta da capire se ci sarà anche un sistema a LED, presente in altri prodotti Nothing, come negli smartphone della serie Phone.

Il mercato delle cuffie over-ear wireless è popolato da marchi come Sony, Bose, Apple e Sennheiser. L’arrivo di Nothing in questo segmento suggerisce un tentativo di entrare nella fascia medio-alta, offrendo un’alternativa con un’identità visiva forte e funzionalità avanzate.

Non ci sono ancora dati ufficiali sulle caratteristiche audio, ma è lecito aspettarsi cancellazione attiva del rumore (ANC), connessione multipoint Bluetooth, modalità trasparenza e supporto a codec ad alta qualità, funzioni ormai standard nel settore. Resta da vedere se l’azienda riuscirà a distinguersi anche sul piano tecnico oltre che estetico.