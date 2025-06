Iliad batte CoopVoce e TIM con 2 offerte fino a 250GB in 5G quasi gratis

Iliad torna alla carica con due offerte telefoniche davvero convenienti per chi ha bisogno di parecchi giga al mese senza dover mai temere aumenti imprevisti. Il gestore infatti conferma la sua formula vincente del prezzo fisso per sempre, lanciando due nuove tariffe: la Giga 250 e la Giga 200. Entrambe sono rivolte sia a chi vuole cambiare operatore sia ai già clienti Iliad che pensano di passare a un piano più generoso.

Giga 250: 250 giga, chiamate e SMS senza limiti

L’offerta più corposa si chiama Giga 250 e include una quantità impressionante di traffico dati: 250 giga in 5G. Costa 11,99 euro al mese, senza alcun limite su chiamate e SMS. Bisogna considerare anche che Iliad consente agli utenti la possibilità di avere Internet all’estero con 25GB di roaming, davvero perfetti per chi si trova spesso in giro per l’Europa. Un altro aspetto invitante è che questi prezzi non cambiano, sia nel caso di questa offerta che di quella illustrata poche righe più in basso.

Giga 200: 200 giga a meno di 10 euro

La seconda proposta, che potrebbe interessare chi cerca un’alternativa più economica senza perdere troppi dati, è la Giga 200. Costa solo 9,99 euro al mese, con 200 giga in 5G inclusi, e anche in questo caso non mancano minuti e SMS illimitati. In aggiunta, chi attiva la Giga 200 può contare su 16 giga da utilizzare anche in Europa.

Un particolare da tenere a mente è che entrambe le offerte possono essere scelte sia dai nuovi clienti sia da chi già utilizza Iliad. Tuttavia, i clienti già attivi possono passare a Giga 250 o Giga 200 solo se provengono da un’offerta Iliad con un costo mensile più basso rispetto a quella che intendono attivare. Questo significa, ad esempio, che per attivare Giga 250 è necessario possedere un’offerta Iliad attuale con un prezzo inferiore a 11,99 euro mensili.

Iliad conferma dunque il suo stile semplice e diretto, puntando su tariffe chiare che non riservano mai brutte sorprese in bolletta.