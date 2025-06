Reddit introduce nuove funzioni per la privacy degli utenti

Reddit ha recentemente aggiornato la sua piattaforma con una novità importante per la privacy degli utenti. Ora è possibile nascondere selettivamente post e commenti dai subreddit a cui si partecipa, così da non renderli visibili nel proprio profilo pubblico. Questa opzione, attivata di default, consente agli utenti di mantenere più riservate alcune attività. Pur lasciando visibili i contenuti pubblici a meno che non vengano nascosti manualmente.

Questa mossa ha due obiettivi principali. Da una parte, aumentare la tutela della privacy degli iscritti. Dall’altra, scoraggiare la creazione di account temporanei o “usa e getta”. Quest’ultima pratica è spesso adottata per evitare di essere tracciati. Soprattutto quando si affrontano argomenti delicati o si compiono azioni che potrebbero risultare imbarazzanti o virali. Reddit, infatti, punta a migliorare la qualità dell’engagement raccogliendo dati più affidabili sugli utenti attivi.

Dettagli e controversie sulle nuove impostazioni di privacy di Reddit

Le nuove opzioni sono accessibili nel menu delle impostazioni, nella sezione dedicata al profilo. Tra queste spicca la possibilità di nascondere tutti i post e commenti pubblici, inclusi quelli condivisi direttamente nel proprio profilo, oppure di selezionare singole community dove nascondere contenuti specifici. È stato aggiunto anche un filtro automatico per oscurare contenuti NSFW presenti nei subreddit. Tuttavia, non è possibile nascondere singoli post o commenti in modo puntuale, né rendere invisibili i contenuti nei subreddit in cui sono stati pubblicati.

Una peculiarità riguarda i moderatori, che avranno accesso ai profili degli utenti per 28 giorni dopo un’interazione in un subreddit privato. Questo permette loro di monitorare e gestire meglio le community, anche a scapito di una parziale trasparenza verso l’utente stesso.

Non tutti però hanno accolto positivamente il cambiamento. Alcuni utenti hanno espresso preoccupazione che queste novità possano favorire comportamenti scorretti o diffamatori nascosti agli occhi della maggior parte degli iscritti, aumentando così la mancanza di trasparenza all’interno delle community. Reddit dovrà quindi bilanciare la tutela della privacy con la sicurezza e la trasparenza del proprio ecosistema.