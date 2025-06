Amazon ti regala Apple iPhone 16 Pro: sconto assurdo di 220 euro

Occasione da non perdere assolutamente di vista se, come tanti del resto, stavate aspettando il momento giusto per pensare di acquistare un Apple iPhone 16 Pro, proprio in questi giorni è disponibile uno sconto incredibile solo su Amazon.

La promozione viene applicata direttamente sulla variante completamente sbrandizzata, con 128GB di memoria interna, che ricordiamo non è espandibile, ma senza presentare alcuna differenza per quanto riguarda le specifiche tecniche integrate al suo interno. Lo smartphone raggiunge dimensioni di 149,6 x 71,5 x 8,25 millimetri di spessore, con un peso di 199 grammi, ed una completa resistenza all’acqua/agenti atmosferici. Il display è uno dei plus da non sottovalutare, essendo da 6,3 pollici di diagonale, con risoluzione di 1206 x 2622 pixel, oltre un Super Retina XDR OLED con refresh rate fino a 120Hz, e protezione Ceramic Shield.

Amazon spezza il prezzo di Apple iPhone 16 Pro

Amazon riserva una gradevole sorpresa per tutti gli utenti con lo sconto più interessante applicato direttamente su uno degli smartphone maggiormente richiesti dal pubblico: iPhone 16 Pro può essere vostro con un investimento finale di 1149 euro, risparmiando all’incirca 220 euro dal listino iniziale di 1369 euro. Ordinatelo subito premendo qui.

Il comparto fotografico è forse il settore su cui Apple ha concentrato maggiormente i propri sforzi, poiché sono stati integrati ben 3 sensori: un principale da 48 megapixel, che viene affiancato dalla presenza di un ultragrandangolare da 12 megapixel, per poi finire con un altro 48 megapixel, ma in questo caso un teleobiettivo che riesce a garantire la possibilità di scattare ottime fotografie da lontano, raggiungendo un livello di dettaglio altrimenti mai visto prima d’ora. Ottima è anche la connettività, con la presenza di WiFi 7 dual-band, ma anche bluetooth 5.3 con A2DP, USB type-C 3.2, per passare poi a chip NFC e GPS di ultima generazione.