Amazon SUPER SCONTI: Chromebook Lenovo IdeaPad Slim 3 a PREZZO STRACCIATO

Ti ritrovi spesso a passare da una scheda all’altra, cercando lo strumento giusto per scrivere, editare foto o seguire un corso? Su Amazon c’è un’offerta che fa per te: leggera, pratica e con un tocco smart. No, non si tratta del solito portatile! Questo Chromebook Lenovo IdeaPad Slim 3 è perfetto per chi vuole connettersi subito al mondo senza troppi fronzoli. Si accende in un lampo, non ti fa perdere tempo e funziona perfettamente con tutte le app di Google, da Gmail a Docs fino a YouTube e Meet. Il bello? È tutto pensato per essere semplice, veloce e intuitivo. Se sei spesso in movimento, ancora meglio: è sottile, leggero e si infila ovunque senza stressarti la schiena.

Prestazioni ed intelligenza: ecco perché acquistarlo su Amazon

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook Plus con schermo 14″ FHD è dotato di Intel Core i3-N305, 8GB di RAM e 256GB SSD. Il WiFi 6 garantisce connessioni rapide e stabili. È perfetto per multitasking e streaming senza interruzioni. Usa Gemini per scrivere, imparare e organizzare ogni cosa: è integrato e accessibile dalla schermata Home. Puoi chiedergli aiuto con blog, email, post o piani di studio. Si avvia in meno di 10 secondi. Accendilo e sei subito operativo! Il sistema operativo ChromeOS offre una protezione robusta, grazie al chip di sicurezza Titan C2. Non servono antivirus aggiuntivi, ha praticamente tutto. La custodia Sleeve è inclusa per trasportalo con stile e protezione. Gli aggiornamenti automatici mantengono il tuo Chromebook sempre veloce e sicuro. Solo su Amazon è disponibile con uno sconto del 34%, al prezzo di 329 euro. Un’occasione da non perdere per chi cerca un nuovissimo device. Clicca qui adesso per acquistarlo!