WindTre GO 150: connessione senza limiti

WindTre rivoluziona ancora una volta il mercato della telefonia con GO 150. Ovvero una proposta pensata per chi vuole restare sempre connesso, senza compromessi. L’offerta include ben 150GB alla massima velocità disponibile, accessibili anche in 5G, se il dispositivo e la copertura lo permettono. A completare il pacchetto vi sono minuti illimitati, 50 SMS e 7,6GB da utilizzare nei Paesi dell’Unione Europea. Tutto ciò a un prezzo fisso e competitivo, solo 5,99€ al mese. L’attivazione è gratuita, e il piano è riservato ai nuovi clienti provenienti da Iliad, Fastweb e altri operatori.

WindTre: tecnologia avanzata e premi digitali per una rete sempre più vicina agli utenti

La comodità comincia già dalla registrazione. L’acquisto online consente infatti di ricevere la SIM a casa entro due giorni lavorativi, oppure di ottenere subito un account digitale grazie all’eSIM. La procedura di attivazione è rapida grazie all’uso delle credenziali SPID o CIE, mentre il numero viene reso attivo entro 48 ore. Il credito residuo, poi, viene trasferito in automatico alla nuova SIM. WindTre ha pensato a ogni dettaglio per semplificare il passaggio e garantire la continuità del servizio.

Con una copertura 4G che raggiunge il 99,7% della popolazione e una rete 5G disponibile per il 97% del territorio nazionale, il gestore conferma il suo impegno nella costruzione di un’infrastruttura moderna e precisa. Ma non è solo questione di tecnologia. L’azienda offre anche un servizio di assistenza costante, disponibile sia nei 3.500 punti vendita presenti in tutta Italia che tramite il numero gratuito 159. L’app WindTre, scaricabile su dispositivi Android e Apple, permette di controllare e modificare la propria offerta con pochi semplici tocchi, ed è valutata positivamente dagli utenti, con una media di 4.3 su 5.

L’esperienza WindTre si arricchisce ulteriormente con WINDAY, il programma che ogni giorno propone sconti, giochi, concorsi e regali. Gli utenti ricevono un coupon valido per i migliori brand e possono trasformare il 10% degli acquisti su Amazon.it in credito telefonico. Insomma, con questa soluzione, WindTre non si limita a fornire la connessione, ma costruisce un ecosistema digitale pensato per semplificare la vita e premiare la fedeltà dei clienti.