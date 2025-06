Very Mobile: giga interminabili con questa super promo

Al giorno d’oggi, ognuno di noi si ritrova a dover fare una scelta molto importante per quanto riguarda la promozione telefonica attiva sul suo numero di cellulare, il mercato della telefonia infatti garantisce davvero tantissime possibilità dunque fare una scelta che sia la più giusta in base alle nostre necessità è fattibile, ma allo stesso tempo non semplice, i provider telefonici infatti mettono a disposizione cataloghi davvero molto ricchi con tantissime possibilità alle quali accedere, di conseguenza bisogna avere occhio molto attento per trovare l’offerta più adatta alle nostre esigenze e soprattutto alle nostre possibilità.

Le offerte moderne al giorno d’oggi infatti garantiscono sempre minuti, SMS e giga di traffico per navigare in quantità, stratificando il tutto in base alla tipologia di cliente, da quelli che non si accontentano e non badano spese a quelli che invece sfruttano giusto lo stretto necessario.

Un provider telefonico che sicuramente può essere un ottimo opzione è Very Mobile, il provider tinto di verde infatti da diverso tempo garantisce promozioni davvero interessanti e con costi davvero competitivi, recentemente anche attivato la connettività 5G e ha messo a disposizione una nuova offerta davvero interessante, Diamo un’occhiata insieme.

Tutto incluso ad un prezzo super

L’offerta di cui vi parliamo oggi vi garantisce la bellezza di 150 GB di traffico dati in 5G con minuti ed SMS illimitati a soli 5,99 € al mese, non è tutto però dal momento che se decidete di attivare la promozione in questione avrete un mese completamente in omaggio, l’offerta è dedicata a coloro che effettuano la portabilità da alcuni operatori virtuali e ha un costo di attivazione di 0,99 €, il costo della Sim e della spedizione però risulta completamente gratuito, come se non bastasse potrete scegliere anche il formato Sim elettronico e dunque potrete attivare fin da subito la vostra nuova Sim sempre se ovviamente il vostro smartphone supporti tale formato.