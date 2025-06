AliExpress: offerta folle sul mini PC con sconto di 850 euro

I mini PC sono piccoli dispositivi pensati per sostituire, sia dimensionalmente che in termini di prestazioni, i PC desktop ed i notebook di ultima generazione. Al momento sul mercato si possono trovare innumerevoli varianti, ma una delle più interessanti resta sicuramente il Bmax B9, disponibile all’acquisto a basso costo solo su AliExpress.

La caratteristica principale di questo modello è chiaramente rappresentata dalla presenza di un processore Intel Core i9 di dodicesima generazione installato al suo interno, un plus non da poco se considerate che a tutti gli effetti parliamo di uno dei migliori SoC attualmente in circolazione, capace di raggiungere una frequenza di clock anche di 5GHz, supportato dalla presenza di ben 24GB di memoria RAM ed anche 1TB di memoria interna su SSD. La connettività si appoggia al WiFi 6 di ultima generazione, con supporto al bluetooth 5.2.

AliExpress sconta il mini PC a basso prezzo

Il valore iniziale di questo prodotto è decisamente elevato, pensate infatti che raggiunge i 1247,15 euro, cifra più che bilanciata con le specifiche tecniche che possiamo trovare al suo interno. Fortunatamente il periodo corrente prevede uno sconto importante per tutti, pari ad una riduzione di 851,80 euro, per arrivare ad una spesa finale da sostenere di 395,35 euro. Potete acquistarlo subito a questo link.

Lo chassis è interamente realizzato in alluminio, sia per garantire un aspetto estetico decisamente più all’avanguardia e di livello, ma anche per una migliore dissipazione del calore. La connettività fisica, dislocata interamente sulla sua superficie, permette di godere di una buona versatilità, come le due porte USB, il jack da 3,5mm per il collegamento di cuffie e una USB type-C nella parte anteriore, per poi spaziare verso la displayPort, la HDMi, altre due porte USB-A e l’ethernet gigabit integrate posteriormente. Un insieme più che valido che rende l’esperienza molto interessante ed adatta sostanzialmente a tutte le tipologie di utenti.