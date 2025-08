Drone radiocomandato a 38 euro su AliExpress: è un affare

Al giorno d’oggi i droni radiocomandati sono molto richiesti e desiderati dal pubblico, la grandissima espansione e diffusione di DJI ha portato molte altre realtà a volerla emulare, eventualmente mettendo sul mercato soluzioni nettamente più economiche, per soddisfare la voglia degli utenti di un drone, ma con prestazioni e prezzo nettamente inferiori.

Da qui nasce la soluzione di cui vi parliamo oggi su AliExpress, un drone, precisamente modello M7, che viene commercializzato a meno di 50 euro, ma allo stesso tempo riesce a soddisfare le aspettative del consumatore. La fotocamera integrata anteriormente offre risoluzione HD, più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi, con stabilizzatore elettronico, per riprese sempre precise ed affidabili.

All’interno della confezione è possibile trovare tutto il necessario per il suo corretto funzionamento, tra cui ad esempio il radiocomando, addirittura dotato di display integrato. Avete capito bene, non sarà necessario utilizzare il vostro smartphone per visualizzare le riprese, ma potrete fare affidamento direttamente su questo componente, offrendo comunque una resa sempre molto valida ed affidabile.

AliExpress: l’occasione per il drone è davvero ottima

Uno dei suoi punti di forza è chiaramente il prezzo finale di vendita, dovete sapere infatti che questo prodotto è in genere commercializzato ad un listino di 97,67 euro, ma solamente in questi giorni è possibile fruire di una riduzione del 61%, arrivando in questo modo a dover sostenere un investimento finale di soli 38,09 euro. L’ordine è da completare subito qui.

E’ disponibile in un’unica colorazione, il peso è inferiore ai 250 grammi (precisamente 136 grammi), in questo modo non si è costretti alla sottoscrizione del patentino, con controllo fino ad una distanza di circa 1km (poi si perde il segnale, ma bisogna sempre utilizzarlo “a vista). La spedizione dell’acquisto avviene direttamente dall’Italia, con consegna entro pochi giorni, reso gratuito entro 90 giorni e senza dazi doganali.