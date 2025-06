WhatsApp, nuove Beta per iOS e Android: da una parte novità e AI, dall’altra diversi bug

Meta ha distribuito nuove versioni beta di WhatsApp sia per Android che per iOS, rispettivamente le build 2.25.18.8 e 25.17.10.75. Le novità non sono distribuite in modo uniforme: mentre sugli iPhone inizia la fase di test per la creazione di chatbot AI personalizzati, su Android compare un problema tecnico che complica la gestione delle chat.

Bug su Android: elenco delle chat fuori ordine

Chi ha aggiornato WhatsApp alla nuova beta per Android potrebbe notare che l’elenco delle conversazioni non rispetta più l’ordine cronologico. Il bug rende difficile orientarsi tra le chat recenti, soprattutto per chi riceve molti messaggi.

Un possibile rimedio temporaneo consiste nel selezionare una chat e fissarla in alto con l’apposita funzione. In questa fase, viene mostrato un messaggio secondo cui sarebbe possibile fissare solo tre elementi, ma compare anche un’opzione che consente di sbloccare tutti i messaggi. Premendola, l’ordinamento cronologico sembra tornare al suo posto. Non si tratta di una soluzione ufficiale, ma può aiutare in attesa di una correzione.

Su iOS debutta la creazione di chatbot AI integrata

La vera novità arriva però su iOS, dove è in fase di test la creazione di chatbot basati sull’intelligenza artificiale. La funzione consente di progettare assistenti virtuali direttamente dall’app, senza dover passare dal sito di Meta AI Studio, come accadeva in passato.

Il processo è semplice: si definisce il ruolo del chatbot, si imposta il tono delle risposte e si può selezionare uno stile predefinito da usare come base. Questa novità serve per concedere agli utenti la possibilità di avere molta più dimestichezza con l’AI, anche se l’argomento risulta sconosciuto. Saranno solo alcuni utenti a poter avere modo di testare il tutto, in quanto WhatsApp non ha ancora esteso l’update a tutti. Al momento, non sono stati segnalati problemi legati al funzionamento dell’AI.

Tra bug e nuove funzioni, WhatsApp continua a evolversi, con sperimentazioni diverse tra piattaforme e un’attenzione crescente verso l’intelligenza artificiale integrata nell’esperienza utente.