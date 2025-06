Kena Mobile, offerta BOMBA per gli ex clienti con 100 giga

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile sta cercando di far tornare a sé i suoi ex clienti proponendo un’offerta di rete mobile estremamente interessante. Si tratta in particolare dell’offerta mobile denominata Kena 4,99 100GB Limited Edition. È una delle offerte più convenienti dell’operatore virtuale grazie al suo prezzo per il rinnovo mensile davvero molto basso pari a 4,99 euro al mese.

Kena tenta i suoi ex clienti a tornare con la super promo Kena 4,99 100GB Limited Edition

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile sta proponendo ad alcuni suoi ex clienti selezionati l’attivazione di una super offerta di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile nota con il nome di Kena 4,99 100GB Limited Edition.

Secondo quanto riportato in rete, l’operatore proporrà l’attivazione di questa super offerta ai suoi ex clienti per un periodo di tempo limitato, che va dal 5 al 22 giugno 2025. Come spesso successo in passato, l’operatore ha avviato una apposita campagna SMS per avvisare i suoi ex clienti di questa opportunità. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, ecco uno degli sms inviati dall’operatore ai suoi ex clienti.

“Imperdibile! Puoi tornare in KENA a 4,99E al mese con 100 GIGA, minuti illimitati e 200 SMS. Attivazione e SIM GRATIS. Info, condizioni e attivazione su kena.ly/tornainkena con il codice promo […] . Offerta valida fino al 22/06/2025”.

Come da tradizione dell’operatore, anche questa offerta è super conveniente. Ad un costo per il rinnovo di appena 4,99 euro al mese, gli utenti potranno.acere accesso ad un ricco bundle. Nello specifico, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G. Oltre a questo, gli utenti potranno utilizzare ogni mese anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e potranno inviare fino a 200 sms verso tutti i numeri. Anche in questo caso, l’operatore sta proponendo il costo di attivazione e il costo della scheda sim gratuitamente.