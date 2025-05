WhatsApp Beta aggiorna e risolve: addio ai problemi

L’ultima versione beta di WhatsApp per Android, la 2.25.14.14, rappresenta una vera e propria svolta per gli utenti afflitti da un malfunzionamento che, nelle ultime settimane, aveva rovinato l’esperienza d’uso quotidiana. Chi si trovava nel programma di test infatti, ha vissuto giorni complicati, con l’impossibilità di accedere a GIF, avatar e sticker direttamente dalla tastiera. Il problema si era presentato con l’aggiornamento 2.25.14.12, che, pur introducendo novità interessanti come la creazione di gruppi senza partecipanti, aveva nascosto una falla nel codice.

WhatsApp: dalla frustrazione alla fluidità: l’efficacia delle correzioni rapide

Molti utenti avevano cominciato a segnalare l’anomalia. In particolare la sezione dedicata agli elementi grafici risultava vuota o bloccata. Alcuni si sono ritrovati addirittura con l’app in crash all’apertura di specifiche chat. Le soluzioni tradizionali, come lo svuotamento della cache, il riavvio del dispositivo o la reinstallazione dell’app, non hanno sortito alcun effetto. Il problema era interno al software. Ad ogni modo, Meta, ricevuti i feedback, ha reagito prontamente. In poco tempo infatti, è stato rilasciato un aggiornamento correttivo, distribuito attraverso il canale beta del Google Play Store.

Chi ha già installato la versione 2.25.14.14 può confermare che il caricamento degli sticker e delle immagini animate è stato ripristinato. Tutti gli elementi visivi funzionano come previsto e l’interazione nelle chat è tornata vivace e fluida. Non ci sono più schermate vuote, né blocchi nell’interfaccia. Ciò dimostra quanto il programma Beta sia importante. Poiché permette di individuare i problemi prima che raggiungano milioni di utenti. I tester, in questo caso, hanno svolto un ruolo essenziale.

La polemica nata intorno al cosiddetto “cestino magico”, rivelatosi infondato, aveva già acceso i riflettori su WhatsApp. In questo contesto, la rapidità di Meta nel risolvere il bug appare come una risposta concreta e rassicurante. Gli utenti, anche quelli più esigenti, possono tornare a utilizzare GIF e sticker senza intoppi. Il rilascio della 2.25.14.14 riporta stabilità e dimostra che i feedback della community vengono ascoltati. Se siete fra i tester, è il momento giusto per aggiornare l’app e provare le nuove funzionalità, ora prive di ostacoli tecnici. Insomma, WhatsApp conferma, ancora una volta, il suo impegno nell’evoluzione dell’app, puntando su usabilità e un costante miglioramento.