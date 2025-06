Microsoft: la filiale russa sta per dichiarare fallimento

L’attuale contesto geopolitico risulta sempre più instabile. Segnato da un continuo deterioramento delle relazioni tra l’Occidente e la Russia. A tal proposito, è stata registrata una nuova svolta per il panorama tecnologico internazionale. Secondo recenti informazioni, la principale sede russa di Microsoft si avvia verso il fallimento. L’annuncio è arrivato tramite Fedresurs, il registro ufficiale russo. Qui Microsoft Rus LLC ha depositato in data 30 maggio 2025 la documentazione per l’avvio delle procedure di bancarotta. La notizia, divulgata da Reuters, rappresenta un ulteriore passo nel progressivo ritiro delle grandi multinazionali occidentali dal mercato russo. Un processo accelerato dallo scoppio della guerra in Ucraina nel 2022.

Microsoft chiude la sede in Russia: cosa è successo?

L’azienda aveva già interrotto la vendita di software in Russia a partire dal 2022. Ciò in risposta all’invasione russa dell’Ucraina. Da quel momento, Microsoft ha operato nel Paese con una riduzione della propria presenza. Limitandosi a gestire gli aspetti essenziali e dismettendo progressivamente le attività locali. Nello stesso periodo, aveva anche preso misure simboliche e concrete, come la rimozione delle app di RT (emittente statale russa) dal proprio store digitale e il blocco della pubblicità sui media finanziati dal governo russo.

Il presidente russo Vladimir Putin, parlando a un gruppo di imprenditori, ha esplicitamente affermato che le società tecnologiche occidentali dovrebbero essere “strozzate”. Inoltre, il governo russo continua a promuovere una strategia di sostituzione dei prodotti tecnologici stranieri con alternative interne.

L’uscita di Microsoft dal mercato russo non è solo un fatto economico. Tale evento rappresenta anche un simbolo dell’inasprimento delle fratture globali. In tale scenario, la tecnologia diventa uno degli strumenti di pressione e isolamento. Il futuro della presenza occidentale in Russia appare sempre più incerto. Il tutto, mentre Mosca accelera verso un sistema tecnologico autonomo, ma fortemente limitato dal punto di vista dell’innovazione. Ed anche dell’apertura internazionale. Non resta che attendere per conoscere i prossimi sviluppi.