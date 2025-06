Google Maps arriva in auto: guida più sicura e meno distrazioni

L’esperienza di guida sta per cambiare, ancora una volta, grazie a Google. L’azienda di Mountain View ha infatti introdotto un’importante novità per gli utenti Android Auto. Ora infatti le indicazioni di GoogleMaps sono visibili direttamente sul quadro strumenti digitale di alcune auto compatibili. Ciò significa che, senza spostare lo sguardo verso lo schermo centrale, il guidatore potrà consultare in tempo reale il percorso, l’orario stimato d’arrivo, la distanza residua e i dettagli sul traffico.

Google Maps: dubbi sulla compatibilità e qualche bug da sistemare

La funzione è stata avvistata per la prima volta sulla Polestar 2, un’auto che utilizza Android Automotive ma che ha da poco ottenuto il supporto completo ad AndroidAuto. L’interfaccia si presenta sobria ma funzionale. Una finestra pop-up mostra la strada su cui ci si trova, la manovra successiva da compiere, eventuali cambi di corsia e una barra riassuntiva con i tempi di arrivo. Il tutto può funzionare anche senza l’audio attivo, il che rappresenta un vantaggio per chi preferisce un viaggio silenzioso. La visibilità delle informazioni resta elevata anche in pieno sole, secondo le prime testimonianze. Insomma, questo approccio più “integrato” alla navigazione offre un salto di qualità in termini di ergonomia e attenzione alla guida.

Non mancano però criticità. Alcuni utenti Volvo e Polestar, ad esempio, hanno segnalato l’improvvisa scomparsa delle informazioni dal display digitale, probabilmente a causa di un bug ancora non risolto. In più, su alcune vetture, la nuova interfaccia rischia di oscurare parti della mappa. Cosa che rende più difficile individuare strade alternative o effettuare modifiche manuali al percorso.

Non è ancora chiaro quali modelli di auto beneficeranno di questo cambiamento. In ogni caso è bene sapere che la funzione è stata testata su un Galaxy S25 Ultra con Android Auto 14.3.651844, la sua distribuzione però sembra ancora limitata. Invece il recente restyling grafico di Maps, annunciato per i veicoli Polestar, non appare direttamente collegato a questo aggiornamento, ma in futuro potrebbe comunque influenzarne visibilità e usabilità.