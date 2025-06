Dameo x Dungeons & Dragons Battlemarked: la data di lancio

Il settore gaming sta per presentare una novità attesa da molti esperti ed appassionati. Il celebre studio Resolution Games ha svelato ufficialmente la finestra di lancio per il suo prossimo progetto. Si tratta di Dameo X Dungeons & Dragons: Battlemarked. Tale nuovo titolo strategico, ambientato nell’universo iconico di Dungeons & Dragons, sarà disponibile alla fine del 2025 su diverse piattaforme. Ovvero su PC tramite Steam, PlayStation 5, e in formato realtà virtuale su PlayStation VR2, Steam VR e Meta Quest 3. Per presentare l’annuncio, il team ha pubblicato anche un primo trailer di gameplay. Quest’ultimo offre un assaggio delle meccaniche di gioco e dell’atmosfera che caratterizzerà tale ambiziosa produzione.

Dameo x Dungeons & Dragons: ecco i dettagli del nuovo titolo

A tal proposito, Tommy Palm, fondatore e CEO di Resolution Games, ha sottolineato come il gioco rappresenta un’evoluzione rispetto ai capitoli precedenti. Se in passato l’accento era posto prevalentemente sull’azione e sulle dinamiche di combattimento, Battlemarked cerca un equilibrio più profondo tra gameplay e narrazione. A supportare tale rinnovato focus sulla componente narrativa, il team ha coinvolto Matt Sernett, veterano del mondo di D&D. Secondo quest’ultimo, la nuova avventura inizierà in un luogo molto caro ai fan. Ovvero la Foresta di Neverwinter, teatro delle prime esperienze per molti giocatori della quinta edizione di D&D. Le ambientazioni iconiche, come il Castello di Cragmaw e il Monte Hotenow, saranno parte integrante di un viaggio che promette sorprese e sfide emozionanti.

Al momento, la data precisa di uscita non è stata ancora rivelata. A tal proposito, Resolution Games ha annunciato che ulteriori dettagli sul gioco verranno condivisi già nei prossimi mesi. In attesa di ricevere nuove informazioni, i fan potranno iniziare a esplorare i retroscena dello sviluppo grazie a una serie di video-diari in arrivo. Quest’ultimi sono stati pensati per mostrare il processo creativo dietro tale attesissimo crossover tra Demeo e Dungeons & Dragons.