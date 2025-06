YouTube su Android ha un bug: gli utenti bloccati nella homepage, scompare la barra inferiore

Un’anomalia improvvisa sta complicando l’utilizzo di YouTube su Android. Diversi utenti, in particolare negli Stati Uniti, hanno segnalato la scomparsa della barra di navigazione inferiore dell’app, elemento fondamentale per accedere alle sezioni principali come Shorts, Iscrizioni, il proprio profilo o il pulsante per caricare nuovi contenuti.

In queste ore, chi apre l’app si trova bloccato nella pagina Home, con la sola possibilità di effettuare ricerche tramite l’icona della lente d’ingrandimento in alto a destra. Risulta invisibile anche la campanella delle notifiche, solitamente presente accanto alla barra di ricerca. La situazione dunque sembra abbastanza seria, oltre che fastidiosa visto che non si riesce a navigare all’interno della celebre piattaforma video.

Le funzionalità limitate e le alternative provvisorie

Il bug non consente di accedere né alla scheda Iscrizioni, utile per seguire i canali preferiti, né alla voce “Tu”, dove si trovano cronologia, playlist e impostazioni del canale. Anche il pulsante “+”, usato per caricare nuovi video, risulta completamente assente. L’esperienza d’uso, così ridotta, rende l’app quasi inutilizzabile per chi fa uso regolare delle sue funzioni avanzate, sia da spettatore che da creator.

Google è al corrente del problema e ha già avviato indagini tecniche per individuarne la causa. In attesa di una soluzione, l’azienda suggerisce di accedere alla piattaforma tramite browser, collegandosi a m.youtube.com, oppure — per chi ha un dispositivo Apple — di utilizzare l’app per iOS (da versione 16 in poi).

Segnalazioni anche fuori dagli Stati Uniti

Sebbene il problema abbia colpito inizialmente gli Stati Uniti, non mancano segnalazioni anche da altri Paesi, inclusi alcuni utenti in Europa e Asia. In Italia, però, la situazione sembra sotto controllo, con pochi casi isolati e nessun impatto su larga scala.

Per ora non è chiaro quando sarà ripristinata la piena funzionalità dell’app. Restano disponibili solo la Home e la Ricerca, ma per un servizio come YouTube, ciò non basta.