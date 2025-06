Amazon abbassa il prezzo della smart TV TCL: oggi sconto di 200 euro

Acquistare una smart TV di ultima generazione, in questo caso una smart TV TCL, non è più operazione impossibile da raggiungere per la maggior parte degli utenti, proprio grazie ad Amazon ed i suoi sconti estremamente speciali.

In questi giorni è disponibile una forte riduzione di prezzo sul modello 55V6B, un televisore da 55 pollici di diagonale, che si appoggia alla più classica tecnologia LED, ma capace di raggiungere una risoluzione massima in 4K HDR (o Ultra HD), garantendo una qualità di dettagli e nitidezza generale davvero unici. Il design è moderno, con bordi praticamente inesistenti su tutti i lati, raggiungendo oltretutto dimensioni di 122,6 x 75 x 25,5 centimetri, e posizionabile ovunque vogliate, grazie alla presenza di una base di appoggio suddivisa in due piedini laterali.

Smart TV TCL: l’occasione per spendere poco su Amazon

Lo sconto che oggi potete cogliere al volo per l’acquisto della smart TV TCL è uno dei migliori in circolazione, il listino del prodotto di cui vi stiamo parlando nell’articolo sarebbe di 499 euro, ma solamente per qualche giorno è prevista una riduzione del 40%, il che porta la spesa da sostenere a calare fino a raggiungere solamente 299 euro. L’ordine può essere completato subito qui.

L’audio è di alta qualità, con supporto a Dolby Audio, per spingere l’utente ad utilizzare senza problemi il televisore, senza costringerlo a fare affidamento su un impianto audio esterno. Il sistema operativo è Google TV (la vecchia Android TV per intenderci), ritenuto da molti il più completo e funzionale per la grande disponibilità di funzioni raggiungibili da parte del consumatore, oltre ad una interfaccia facilmente comprensibile ed adatta sostanzialmente a tutti i consumatori, anche i meno esperti dei prodotti di questo tipo.