CoopVoce EXTRA 300: 300 giga e minuti illimitati a 7,90€/mese!

C’è un’offerta in giro che sta facendo parlare parecchio, e non a caso. Si chiama EXTRA 300 e arriva da CoopVoce, l’operatore che dal 2007 ha costruito tutta la sua reputazione su una promessa semplice: niente sorprese. E stavolta la promessa è ancora più chiara. Se passi a CoopVoce entro il 25 giugno, puoi attivare EXTRA 300 a 7,90 euro al mese. E sì, il prezzo è quello. Per sempre. Senza clausole strane, senza aumenti futuri che arrivano puntuali come l’oroscopo di fine anno.

Solo fino al 25 giugno: 300 giga a 7,90€ con CoopVoce EXTRA 300

EXTRA 300 è pensata per chi usa davvero il telefono, sia per navigare che per chiamare. Hai 300 giga alla massima velocità, minuti illimitati per non dover mai guardare l’orologio, e anche 1000 SMS, che non fanno mai male, soprattutto se hai amici o parenti che ancora li usano. E quando sei in viaggio in Europa, non devi cambiare abitudini: puoi usare gli stessi giga che hai in Italia, senza fare calcoli o togliere app dalla schermata principale per paura di sforare.

La cosa bella è che non ci sono costi extra né vincoli. Puoi scegliere se ricevere la SIM direttamente a casa, con spedizione gratuita, oppure ritirarla in uno dei tantissimi punti vendita Coop. In entrambi i casi, l’attivazione non ti costa nulla. E se sei già cliente CoopVoce? Anche tu puoi avere EXTRA 300, a patto che tu fossi attivo entro il 28 maggio 2025. Basta un contributo di 9,90 euro per fare il cambio, e il gioco è fatto.

Tutto questo si appoggia su una rete che copre il 99,8% del territorio nazionale, con tecnologia 4G e VoLTE per chiamate in alta definizione, anche mentre navighi. E se ami fare hotspot o hai bisogno di gestire i tuoi dispositivi smart da remoto, la connessione è flessibile e sempre stabile.

In più, CoopVoce ha un’attenzione speciale alla sostenibilità: se scegli di ricevere la SIM a casa, arriverà sotto forma di ecoSIM, realizzata in plastica 100% riciclata, ricavata addirittura da vecchi frigoriferi.

Se cerchi un’offerta chiara, conveniente e soprattutto onesta, questa è l’occasione giusta. Ma occhio, perché c’è tempo solo fino al 25 giugno.