PlayStation 5: dettagli sull’ultimo aggiornamento della console

Novità in arrivo per gli utenti PlayStation. Nelle ultime ora, infatti, Sony ha dato il via alla distribuzione di un nuovo aggiornamento per PS5, siglato 25.04-11.40.00. Non si tratta di un aggiornamento epocale, ma di patch importanti per la tutela la stabilità e la sicurezza dell’intero sistema. Chi possiede la console collegata a Internet dovrebbe veder comparire l’avviso di download automatico. In alternativa, è sempre possibile avviare l’installazione manualmente dal menu “Impostazioni“. Qui bisogna selezionare la voce “Sistema” e poi “Software di sistema“. Le note di rilascio pubblicate sul portale ufficiale PlayStation sono sorprendentemente concise. L’unico punto elencato fa riferimento a miglioramenti riguardo i messaggi ed anche per l’usabilità di alcune schermate.

PlayStation 5: dettagli sul recente aggiornamento in arrivo

Dietro tale descrizione minimalista, però, si nasconde il tipico lavoro che Sony effettua periodicamente per ottimizzare la console. In sostanza, chi aggiornerà alla 25.04-11.40.00 non si ritroverà nuove funzioni da provare o opzioni inedite da spuntare, ma un’interfaccia leggermente più snella e affidabile. Con notifiche e finestre di dialogo riviste per essere più chiare.

Come spesso accade con update di tale categoria, la maggior parte delle modifiche resta invisibile all’utente occasionale. Spesso di parla di piccoli interventi sul codice possono prevenire possibili intoppi durante l’uso della console. Tale micro-firmware arriva a poche settimane di distanza dal ritorno degli sfondi celebrativi per il 30° anniversario di PlayStation. E dopo l’aggiornamento corposo rilasciato a marzo. Quest’ultimo aveva introdotto funzioni tangibili come l’audio 3D avanzato per dispositivi HDMI e ulteriori opzioni di accessibilità.

Anche se l’ultimo aggiornamento risulta di lieve entità è consigliabile, come sempre, procedere all’installazione appena possibile. Anche se l’elenco delle novità è ridotto a una singola riga, ogni patch di stabilità contribuisce a far girare la PS5 in modo fluido e sicuro. Proteggendo, in tal modo, sia i giocatori sia l’hardware da eventuali vulnerabilità.