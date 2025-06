Sora arriva gratis grazie a Bing Video Creator

Microsoft ha svelato una nuova funzionalità nella sua app mobile Bing. Quest’ultima promette di rivoluzionare l’accesso alla generazione video con intelligenza artificiale. Si tratta di Bing Video Creator, uno strumento gratuito per dispositivi Android e iOS. Il quale consente agli utenti di realizzare brevi videoclip partendo da una descrizione testuale. Il cuore tecnologico di Bing Video Creator è Sora. Il potente modello di generazione video text-to-video sviluppato da OpenAI. Finora Sora era disponibile solo per un numero limitato di utenti tramite abbonamento a ChatGPT, ma grazie all’integrazione in Bing, Microsoft ne amplia drasticamente la portata.

Microsoft: integrato Sora grazie a Bing Video Creator

Per utilizzare lo strumento, basta aprire l’app Bing e accedere alla sezione Video Creator dal menu in basso a destra. Oppure iniziare scrivendo una descrizione direttamente nella barra di ricerca. L’utente può inviare fino a tre richieste contemporaneamente e riceve una notifica una volta che i video sono stati generati. Ci sono due opzioni di elaborazione disponibili. Una modalità Standard, gratuita per tutti. E una modalità Rapida che garantisce tempi di attesa molto brevi. Al momento del lancio, ogni utente riceve 10 crediti gratuiti per utilizzare la generazione rapida. Una volta esauriti, si può continuare con la modalità Standard oppure riscattare ulteriori crediti utilizzando i punti del programma Microsoft Rewards (100 punti per ogni video rapido aggiuntivo).

I video attualmente generati hanno una durata di cinque secondi e un formato verticale 9:16. Ottimizzato per la visualizzazione su dispositivi mobili. Microsoft ha comunque annunciato l’intenzione di aggiungere anche il supporto al formato orizzontale 16:9. Più adatto a piattaforme desktop e televisive. I filmati restano disponibili sull’app per 90 giorni, durante i quali possono essere scaricati o condivisi. L’implementazione della funzione è già in corso a livello globale. Anche se con le eccezioni di Cina e Russia. Inoltre, Microsoft ha annunciato che presto Bing Video Creator sarà disponibile anche nella versione desktop del motore di ricerca e integrato in Copilot Search.