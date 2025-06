Amazon: oltre 200 euro di sconto sul Monitor LG UltraGear

Una vera e propria occasione per risparmiare al massimo vi attende su Amazon in questi giorni di inizio mese, con la possibilità di mettere a segno un rapporto qualità/prezzo assolutamente convincente ed unico nel proprio genere: l’acquisto del monitor LG UltraGear da gaming con sconto di quasi 200 euro.

Il modello che oggi gli utenti possono pensare di acquistare è uno dei migliori in circolazione, parliamo della variante 27G850A, ovvero caratterizzata dalla presenza di un pannello da 27 pollici di diagonale, che può raggiungere una risoluzione massima in UltraHD (4K), sfruttando tecnologia Nano IPS per colori precisi ed affidabili, oltre ad un refresh rate elevato, pari a 240Hz. Il dispositivo di ultima generazione è ricco di tecnologia, con supporto a HDR 600, G-Sync, AMD FreeSync Premium Pro, oltre ovviamente al VVR.

Amazon: arriva lo sconto folle sul monitor LG

Un prezzo così basso difficilmente lo avevamo mai visto, il monitor LG è vostro con un risparmio aggiuntivo del 23% sull’ultimo sconto attivato nei 30 giorni precedenti, che lo aveva portato a costare solamente 768,98 euro. La spesa che oggi l’utente si ritrova a dover sostenere per il suo acquisto è ancora più bassa, difatti l’ordine sarà di 594,15 euro. E’ acquistabile subito al seguente link.

La connettività fisica non delude assolutamente le aspettative, nella parte posteriore è davvero possibile trovare tutto il necessario per soddisfare perfettamente le richieste dei consumatori: una displayPort 2.1, una HDMI 2.1, ma anche hub USB con cui collegare praticamente tutto ciò che desiderate, passando per una porta AUX (o jack da 3,5mm). Il monitor è attualmente disponibile nella sua unica colorazione nera, con una base di appoggio importante che lo alza non poco dalla superficie di appoggio, garantendo ugualmente stabilità di ottimo livello.