Samsung Galaxy S25 Edge ora con Iliad, ecco i prezzi

Fino a qualche giorno fa il nuovo smartphone di punta del colosso sudcoreano Samsung era ancora disponibile al pre-ordine. Ci stiamo riferendo al nuovo Samsung Galaxy S25 Edge. Quest’ultimo è ora finalmente disponibile all’acquisto diretto, anche con i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano. Tra questi, c’è l’operatore telefonico Iliad, con cui sarà dunque possibile acquistare direttamente questo fantastico smartphone. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Samsung Galaxy S25 Edge ora disponibile con l’operatore telefonico Iliad

Il nuovo smartphone di punta del colosso sudcoreano Samsung è finalmente disponibile all’acquisto diretto anche con l’operatore telefonico Iliad. Come già accennato in apertura, si tratta del nuovo Samsung Galaxy S25 Edge e fino ad ora era soltanto disponibile al pre-ordine. Ora gli utenti interessati lo potranno acquistare con l’operatore sia in comode rate mensili sia in un’unica soluzione.

È tuttavia terminata la promozione resa disponibile da Iliad nei giorni scorsi. Quest’ultima permetteva di acquistare il nuovo smartphone nel taglio di memoria più ampio allo stesso prezzo del taglio di memoria di partenza. Nonostante questo, gli utenti potranno comunque sfruttare un’altra super promozione resa disponibile dal colosso sudcoreano Samsung. Con l’acquisto del nuovo smartphone dell’azienda, gli utenti potranno infatti ricevere in regalo o un Samsung Galaxy Book 4 oppure un Samsung Galaxy Tab A9+.

Gli utenti potranno decidere di acquistare il nuovo Samsung Galaxy S25 Edge in un’unica soluzione oppure in rate mensili. Per quanto riguarda i pagamenti in un’unica soluzione, è previsto un costo di 1299 euro per la versione con 256 GB e un costo di 1419 euro per la versione con 512 GB. In alternativa, gli utenti potranno acquistare il nuovo smartphone di Samsung in comode rate mensili tramite finanziamento con Findomestic. In particolare, è previsto un costo pari a 54,12 euro per 24 rate mensili oppure 108,25 euro per 12 rate mensili per il taglio di memoria con 256 GB. Per il taglio di memoria con 513 GB, invece, è previsto un costo di 59,12 euro al mese per 24 rate mensili oppure 118,25 euro al mese per 24 rate mensili.