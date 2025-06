Realme C73 5G

Realme ha presentato ufficialmente il nuovo Realme C73 5G, uno smartphone economico con caratteristiche tecniche interessanti nella fascia entry-level. Il dispositivo punta a offrire una buona esperienza d’uso a un prezzo contenuto, integrando connettività 5G, batteria capiente e ricarica rapida da 45W, caratteristiche non sempre presenti in questa fascia di mercato.

Display da 6,72″ e refresh rate a 120Hz

Il nuovo Realme C73 5G è dotato di un display IPS LCD da 6,72 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 120Hz, una specifica piuttosto rara per dispositivi economici. Il pannello raggiunge una luminosità di picco di 950 nit, garantendo una buona visibilità anche all’aperto. La fotocamera frontale da 8 MP è integrata in un foro centrale nella parte superiore dello schermo.

A livello di prestazioni, il Realme C73 5G adotta il processore Unisoc T612, un chip a 8 core con frequenza massima di 1,82 GHz, pensato per garantire un buon equilibrio tra consumo energetico e fluidità d’uso. Il dispositivo è disponibile con 6 GB o 8 GB di RAM, espandibili virtualmente tramite Dynamic RAM fino a ulteriori 8 GB. Lo storage interno è di 128 GB, espandibile tramite microSD fino a 2 TB.

Tra i punti di forza del Realme C73 5G c’è la batteria da 5.000 mAh, che promette una lunga autonomia anche con utilizzo intenso. La ricarica rapida SuperVOOC da 45W consente di ottenere circa il 50% di carica in 30 minuti, un risultato notevole nella sua fascia di prezzo. Il caricatore è incluso nella confezione.

Il comparto fotografico del Realme C73 5G include una fotocamera posteriore principale da 50 MP, affiancata da un secondo sensore per la profondità da 2 MP. Il software della fotocamera integra funzioni AI per migliorare la resa degli scatti in condizioni di luce difficili, offrendo modalità come Night Mode, HDR, e ritratto AI.

Lo smartphone presenta un design sottile e leggero, con uno spessore di 7,59 mm e un peso contenuto, mantenendo però una buona ergonomia. Sul fronte software, il Realme C73 5G è equipaggiato con Realme UI 5.0, basata su Android 14, che introduce diverse ottimizzazioni per la gestione della batteria e delle notifiche, oltre a miglioramenti nella fluidità dell’interfaccia.

Il Realme C73 5G è disponibile al momento in Malesia, dove viene proposto al prezzo di circa 130 euro al cambio attuale. Le colorazioni previste sono Twilight Purple e Galaxy Blue. Al momento non ci sono conferme ufficiali su una possibile distribuzione in Europa, ma la fascia di mercato e le specifiche tecniche rendono il dispositivo un potenziale candidato per il lancio anche in altri mercati.