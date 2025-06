Realme 14 Pro 5G imperdibile su Amazon

Sono ormai davvero tanti i modelli di smartphone che i costruttori del settore tech lanciano sul mercato al fine di offrire diverse soluzioni agli utenti. Utenti che al giorno d’oggi sono sempre più in cerca di dispositivi innovativi e in grado di offrire esperienze d’uso eccellenti. Tra i tanti, oggi non passa certamente inosservato uno dei modelli realizzati dal costruttore cinese Realme. Il Realme 14 Pro 5G è uno smartphone che dispone di uno schermo OLED a risoluzione 1,5K con refresh rate fino a 120 Hz e PWM Dimming di 3840 Hz.

Se oggi siete in cerca di un nuovo dispositivo da acquistare con un ottimo rapporto qualità/prezzo questo modello è senza alcun dubbio perfetto.

Realme 14 Pro 5G: le caratteristiche

Oltre a non passare inosservato grazie alla presenza del schermo OLED a risoluzione 1,5K con refresh rate fino a 120 Hz, questo Realme 14 Pro 5G giunge sul mercato in seguito a una progettazione fatta per consentirgli di affrontare qualsiasi avventura. Presenti, infatti, le certificazioni IP69, IP68 e IP66 che offrendo massima protezione contro acqua, polvere e cadute accidentali. Nessun problema pertanto se viene usato in contesti complessi con pioggia o polvere.

L’implementazione del processore Dimensity 7300 Energy 5G consente di avere una velocità ottimale ma anche un multitasking senza interruzioni. Per quanto riguarda, invece, il comparto fotografico, il Realme 14 Pro 5G consente di scattare foto professionali con la fotocamera Sony IMX882 da 50MP, ma non solo. Presente anche un sensore grande 1/1,95” e apertura F/1.8 indispensabile per ottenere immagini straordinarie anche in condizioni di scarsa luminosità. Possibile, inoltre, registrare video 4K con facilità e catturare foto e video con un solo tocco.

Oggi è possibile acquistare il Realme 14 Pro 5G su Amazon al costo di soli 399,99 euro con spedizione gratuita. Approfittatene subito!