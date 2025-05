Nintendo Switch 2 potrà essere usata anche con un mouse via USB

La futura Nintendo Switch 2 inizierà a prendere forma anche sul fronte della compatibilità con nuove periferiche: secondo quanto rivelato da Koei Tecmo, la console supporterà mouse esterni collegati via USB. La conferma è arrivata nel corso di una sessione dimostrativa dedicata al gioco Nobunaga’s Ambition: Awakening Complete Edition, attualmente in sviluppo per la nuova piattaforma.

Durante il video, intorno al dodicesimo minuto, è possibile osservare chiaramente un membro del team utilizzare un mouse cablato tradizionale per muovere il cursore di gioco. A schermo appare anche una notifica che conferma il riconoscimento del dispositivo da parte della console, lasciando pochi dubbi sul supporto effettivo all’input esterno.

Un’evoluzione rispetto alla prima Switch

La Switch di prima generazione offriva già un supporto di base per tastiere e mouse, ma l’impiego concreto nei giochi era limitato a pochissimi titoli, e spesso confinato a esperienze di tipo FPS old school o RTS. Con Switch 2, invece, Nintendo sembra voler offrire una compatibilità più ampia e versatile, favorita anche dall’introduzione della nuova “modalità mouse” integrata nei Joy-Con 2, che permette a una delle due metà del controller di funzionare come puntatore verticale.

L’integrazione del mouse USB potrebbe rappresentare un passo importante per la qualità dell’esperienza nei giochi strategici, gestionali e persino negli editor creativi, settori ancora poco esplorati su console.

Interrogativi ancora aperti

Resta comunque da capire se questo supporto sarà esteso anche a mouse wireless (Bluetooth o con ricevitore USB), e se l’uso del mouse sarà automaticamente abilitato in tutti i giochi che prevedono la nuova modalità di controllo tramite Joy-Con. La compatibilità potrebbe dipendere dai singoli sviluppatori, che dovranno scegliere se implementare o meno il riconoscimento delle periferiche esterne nei loro titoli.

Nintendo non ha ancora commentato ufficialmente la notizia, ma la dimostrazione concreta effettuata da Koei Tecmo sembra confermare che Switch 2 offrirà opzioni di controllo più flessibili rispetto al passato. Ora non resta che attendere ulteriori dettagli, magari proprio in occasione del prossimo Nintendo Direct o dell’annuncio ufficiale della console.