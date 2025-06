Microsoft

Microsoft ha annunciato la disattivazione del password manager integrato all’interno dell’app Authenticator. Il processo sarà graduale e terminerà nel mese di agosto 2025, segnando la fine del supporto a una funzione che aveva affiancato la gestione delle autenticazioni a due fattori con la memorizzazione delle credenziali salvate nel proprio account.

Rimozione progressiva a partire da luglio

La rimozione del password manager integrato in Microsoft Authenticator inizierà ufficialmente il 1° luglio 2025. In questa fase iniziale, gli utenti non potranno più aggiungere, modificare o visualizzare le password salvate nell’app. La seconda fase, prevista per agosto 2025, eliminerà completamente la gestione delle password dal servizio. Microsoft ha già inviato notifiche agli utenti interessati, invitandoli a esportare i dati prima della scadenza definitiva.

Il password manager di Authenticator era strettamente connesso al sistema Autofill del browser Microsoft Edge e delle app mobili. La funzione consentiva agli utenti di salvare e compilare automaticamente le credenziali in siti web e applicazioni, sincronizzando i dati con l’account Microsoft. Con la sua dismissione, gli utenti saranno costretti a passare ad alternative, come gestori di terze parti o altri strumenti integrati nel sistema operativo.

La funzione di gestione delle password era particolarmente usata su Android e iOS, dove permetteva un’integrazione fluida con le tastiere e i browser mobili. La sua eliminazione rappresenta una perdita per chi cercava un’unica app per la gestione delle autenticazioni e delle credenziali. Nonostante ciò, Microsoft sottolinea che la funzionalità di autenticazione a due fattori non verrà toccata e continuerà a funzionare normalmente.

La decisione potrebbe rientrare in una nuova strategia di Microsoft per concentrarsi su metodi di accesso senza password, come Windows Hello, chiavi di sicurezza FIDO2 o sistemi biometrici. L’azienda ha da tempo avviato un processo per eliminare l’uso delle password tradizionali, considerandole meno sicure rispetto alle soluzioni più recenti basate sull’identità.

Microsoft ha attivato una pagina di supporto dedicata che spiega nel dettaglio come esportare le password da Authenticator. Il processo richiede l’accesso al portale di gestione delle credenziali via web, da cui è possibile scaricare un file contenente tutte le voci memorizzate. Si tratta di un passaggio fondamentale per chi utilizza l’app come archivio principale delle credenziali, in vista della completa rimozione della funzione.

Dopo l’addio al password manager in Authenticator, Microsoft consiglia di passare a Microsoft Edge, che continuerà a offrire il salvataggio e la compilazione automatica delle password. In alternativa, gli utenti possono affidarsi a gestori di password di terze parti come 1Password, Bitwarden, Dashlane o LastPass, che offrono funzioni avanzate come la gestione delle password condivise, il monitoraggio delle violazioni e l’autenticazione biometrica.