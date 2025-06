Kena Mobile, 50 GIGA in regalo per il disservizio sulle ricariche

Negli ultimi giorni, diversi clienti Kena hanno segnalato problemi tecnici legati al sistema di ricarica delle SIM, con conseguenze dirette sul rinnovo delle offerte attive. Sebbene l’operatore, che fa capo a TIM, abbia comunicato la risoluzione di parte delle criticità, le difficoltà non sembrano del tutto superate.

Le segnalazioni sono iniziate sui social, dove molti utenti hanno raccontato di ricariche non accreditate, effettuate tramite app, tabaccherie o punti vendita fisici. Il malfunzionamento impedisce di accumulare credito sufficiente per il rinnovo automatico delle promozioni attive, lasciando le SIM in uno stato sospeso, senza traffico disponibile ma nemmeno disattivate del tutto.

L’intervento di Kena: 50 giga gratis per tutti

In attesa della completa risoluzione, Kena ha deciso di offrire un bonus di 50 giga gratuiti con validità di 7 giorni. Il traffico dati aggiuntivo è stato attivato automaticamente su tutte le linee, anche su quelle che non hanno subito disservizi. Il messaggio ricevuto da molti clienti è chiaro: si tratta di un gesto per ridurre i disagi e permettere a tutti di navigare e chiamare usando app come WhatsApp, anche in assenza di credito residuo.

“Caro cliente, in queste ore potresti riscontrare qualche problema con le ricariche o il rinnovo della tua offerta. […] Ti abbiamo attivato gratuitamente 50 Giga per 7 giorni, con disattivazione automatica, per tornare subito a parlare e navigare.”

Non ci sono costi aggiuntivi da sostenere, in quanto il servizio in regalo per la disattivato in maniera automatica dopo la fine della settimana senza che gli utenti debbano intervenire necessariamente.

Problemi in via di risoluzione per Kena

Nonostante le rassicurazioni fornite attraverso i canali ufficiali, alcune anomalie persistono, in particolare nella fase di accredito del credito. Kena ha dichiarato di essere al lavoro per chiudere definitivamente l’emergenza nel più breve tempo possibile, ma il bonus temporaneo rappresenta, nel frattempo, un aiuto concreto per restare connessi.