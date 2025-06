Samsung: lavori in corso per il Galaxy Ring 2 ma non arriverà ora

Dal lancio del Galaxy Ring è passato ormai anche più di un anno, di conseguenza tutte le attenzioni della community si stanno spostando sul possibile erede dell’anello smart di Samsung che in passato si pensava potesse arrivare addirittura quest’anno in un lancio anticipato, recenti voci di corridoio però hanno capovolto la situazione andando ad eliminare completamente ogni possibilità in merito ad un lancio nel corso del 2025 magari durante la finestra estiva che vedrà l’arrivo della nuova generazione di dispositivi pieghevoli e addirittura anche eliminando ogni possibilità di un possibile arrivo per la fine dell’anno, di conseguenza tutte le attenzioni sono rivolte al prossimo anno con l’esordio ovviamente della nuova famiglia top di gamma Galaxy S26 che potrebbe effettivamente fare da cornice all’arrivo di un nuovo anello smart di seconda generazione.

Attesa lunga

Le indiscrezioni più recenti tra penate sul web parlano addirittura di Samsung che sta lavorando attivamente alla progettazione del suo nuovo anello smart, ma che al momento non ha alcuna intenzione di rilasciarlo sul mercato, probabilmente poiché l’azienda coreana sta lavorando a nuove funzionalità e magari all’introduzione di nuovi sensori, di corridoio trapelati in rete in passato avevano infatti introdotto la possibilità di utilizzare l’anello per controllare dispositivi esterni con dei gesti specifici grazie ai sensori presenti al proprio interno, ovviamente sono informazioni molto ambigue e vaghe che non bisogna legarsi al dito, ma che bisogna prendere con le dovute pinze dal momento che potrebbe trattarsi di semplici informazioni che non troveranno poi un riscontro pratico.

Dunque non resta che attendere ancora un po’ di tempo per capire se la società rilascerà qualche piccolo teaser o se resterà completamente in silenzio fino alle prossime finestre utili per un eventuale annuncio o sneak peak che magari potrebbe arrivare in concomitanza dell’annuncio della sua nuova famiglia di dispositivi pieghevoli di prossima generazione.