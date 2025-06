Optima Super Mobile Smart con 100GB è a prezzo SHOCK a giugno 2025

Optima rilancia nel panorama degli operatori virtuali con una proposta chiara, completa e dal prezzo tra i più bassi del mercato. La promozione si chiama Super Mobile Smart e ha un costo mensile di 4,95€, senza vincoli e con un pacchetto dati decisamente competitivo.

Optima offre 100 giga, minuti illimitati e 200 SMS

L’offerta include il meglio da parte di Optima, gestore che diventa sempre più un punto fermo nel mondo della telefonia. Ecco quali sono i contenuti precisamente:

100 giga di traffico dati in 4G ;

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

200 SMS al mese.

È una formula ben bilanciata, pensata per chi usa lo smartphone ogni giorno per navigare, chiamare e scrivere, ma senza l’esigenza del 5G. Con un prezzo fisso che non subisce variazioni nel tempo, l’offerta si rivolge sia a nuovi clienti che a chi arriva da un altro operatore, senza alcuna restrizione sulla provenienza.

Attivazione facile e primo mese a meno di 15 euro

Per sottoscrivere Super Mobile Smart si pagano 9,90€ per la SIM, attualmente in promozione (il costo abituale è di 19,90€). La spedizione è gratuita, e il costo totale iniziale è di 14,85€, comprensivo del primo mese.

È possibile attivare l’offerta direttamente online. Inoltre, chi sceglie di invitare un amico potrà ricevere una ricarica gratuita di 5€, valida sia per chi invita che per chi viene invitato. Un incentivo utile, soprattutto per chi intende restare a lungo con l’operatore.

Riconoscimento come Prodotto dell’Anno 2025

Un altro elemento che dà credibilità alla proposta è il recente riconoscimento ottenuto da Super Mobile Smart come “Prodotto dell’Anno 2025” nella categoria Servizi Telecomunicazioni Mobile. Il titolo è stato assegnato da una ricerca di mercato condotta da Circana, basata sul voto diretto dei consumatori, che hanno premiato l’offerta per chiarezza, qualità percepita e convenienza.

Con questo pacchetto, Optima si conferma tra le alternative più concrete per chi cerca tanti giga, costi ridotti e zero complicazioni.